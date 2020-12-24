新竹縣長楊文科施政2周年 AI智慧園區4廠商將進駐

新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，除細數2年來各項政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐，未來營運後，將可為竹縣增加4000個就業機會，另外生命紀念園區預定地23日獲得國防部無償撥用，其餘建設也陸續進行。

楊文科表示，基礎建設是一座城市發展與蛻變的關鍵，為解決垃圾問題，縣府辦理高效能焚化爐BOO案，目前已通過環差及土地變更審查，預計明年3月動工，2023年底完工啟用；生命紀念園區也有重大突破，國防部軍備局已同意將土地釋出，後續縣府將儘速向國有財產署申請撥用，進行規畫設計。

另外，臺知園區及科學園區三期，也都依照進度規畫，在內政部審議階段；十大交通建設也如期進行中，其中「五峰鄉縣道122線改善工程」獲得中央核定3.9億元經費執行，明年辦理工程設計及用地取得作業，並儘速發包動工，預計2023上半年完工。

產發處處長陳偉志表示，AI智慧園區的統包公共工程已完工，園區內規畫8.06公頃的產業專用區，通過甄審委員會評審的合格廠商有智邦科技、 緯創資通 、義隆電子及普生4家，並已提請「新竹縣產業園區土地或建築物租售及價格審定小組」審查通過核准設定地上權，預定明年開始興建，2023年啟用營運。