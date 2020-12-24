快訊

確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣長楊文科施政2周年 AI智慧園區4廠商將進駐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐。記者陳斯穎／攝影

新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，除細數2年來各項政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐，未來營運後，將可為竹縣增加4000個就業機會，另外生命紀念園區預定地23日獲得國防部無償撥用，其餘建設也陸續進行。

楊文科表示，基礎建設是一座城市發展與蛻變的關鍵，為解決垃圾問題，縣府辦理高效能焚化爐BOO案，目前已通過環差及土地變更審查，預計明年3月動工，2023年底完工啟用；生命紀念園區也有重大突破，國防部軍備局已同意將土地釋出，後續縣府將儘速向國有財產署申請撥用，進行規畫設計。

另外，臺知園區及科學園區三期，也都依照進度規畫，在內政部審議階段；十大交通建設也如期進行中，其中「五峰鄉縣道122線改善工程」獲得中央核定3.9億元經費執行，明年辦理工程設計及用地取得作業，並儘速發包動工，預計2023上半年完工。

產發處處長陳偉志表示，AI智慧園區的統包公共工程已完工，園區內規畫8.06公頃的產業專用區，通過甄審委員會評審的合格廠商有智邦科技、 緯創資通 、義隆電子及普生4家，並已提請「新竹縣產業園區土地或建築物租售及價格審定小組」審查通過核准設定地上權，預定明年開始興建，2023年啟用營運。

新竹縣議員陳栢維表示，新竹縣議會是全台政黨最多的議會，在各黨議員監督下，縣府團隊效率仍相當高；縣議員吳旭智肯定縣府團隊的努力，不過也指出縣府團隊雖積極解決交通、學區等問題，但民眾在感受上卻有落差，縣府應再加強與民眾溝通，讓民眾能確實看見施政成果。

新竹縣長楊文科宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐，未來營運後，將可為竹縣增加4000個就業機會。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠進駐，未來營運後，將可為竹縣增加4000個就業機會。記者陳斯穎／攝影

新竹 楊文科

延伸閱讀

竹北人口破20萬 3幸運兒獲好禮

竹北市人口破20萬 3名幸運寶寶獲縣府公所紅包金飾好禮

確保路平品質 新竹縣長抽驗瀝青

竹縣頭前溪南岸自行車道完工 串起新竹市到竹東

相關新聞

新竹縣長楊文科施政2周年 AI智慧園區4廠商將進駐

新竹縣長楊文科今天舉行施政2周年記者會，除細數2年來各項政績，並宣布AI智慧園區將有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等...

結合愛心企業力量 桃市副議長李曉鐘捐萬斤柳丁贈弱勢

寒冬歲末又逢耶誕佳節，桃園市議會副議長李曉鐘延續往年慣例，今年再度結合愛心企業，一口氣向南部果農訂購1萬台斤的柳丁，今天...

超過限重大貨車勿入！桃園這2處將啟動科技執法

桃園交通科技執法再+1！桃園市交通局為提升交通安全，擇定觀音區中山路二段（環中路東西兩側間）以及蘆竹區南山路三段（山外路...

大溪崎頂、埔頂公園交通微整形　要讓行人更安心

桃園市大溪區崎頂、埔頂公園及大溪國小，過去一直有人行空間不連貫或行人動線遭阻等情形，致行人路線阻礙重重。市府今年9月起，...

新科「台灣工藝之家」林瑤農　玻璃工藝工作室今揭牌

新竹市玻璃工藝再獲肯定，國立台灣工藝研究發展中心今年評選出25名國家級工藝家，其中唯一玻璃工藝類由新竹市林瑤農、玲瓏窯玻...

台61線桃園觀音段出現大坑洞 多輛汽車輾過瞬間爆胎

東北季風影響北部雨勢不斷，桃園觀音台61線高架南下38.1公里處，柏油路面出現坑洞，不少車輛行經閃避不及，高速輾過瞬間爆...

大溪幼兒園聖誕節活動 鄭文燦與幼生動手做木藝　

明天就是聖誕節，大溪國中內的大溪非營利幼兒園，結合大溪木藝特色與聖誕節主題，今天舉辦聖誕節活動，桃園市長鄭文燦也前往幼兒...

2021自行車旅遊年將登場 日本靜岡友人環島抵苗栗體驗

明年是政府推動的自行車旅遊年，苗栗縣有許多絕佳的自行車遊路線，日本靜岡縣國際經濟振興會處長宮崎悌三率日本駐台官員共12人...

聖誕節將至 桃園醫院年底前做四癌篩檢可抽好禮

聖誕佳節即將到來，衛生福利部桃園醫院昨天上午10點在門診大廳舉辦「防疫聖誕，桃醫相伴」活動，邀請街頭藝人小V氣球老師在現...

旭富燒出老問題 桃重罰全面清查

針對旭富製藥大火案，桃園市長鄭文燦昨天表示，旭富存放金屬鈉超出申報量5倍多，除依違反危險物品管理辦法重罰10萬元，未明確...

落實防災 誠實申報危險物數量

旭富製藥大火釀1死1傷並波及多家廠房，桃園地檢署檢察官昨天勘驗現場，要求廠方拿平面圖比對，不排除人為疏失，尤其廠方對金屬...

南庄比林溪橋永久封閉 苗栗無危橋

苗栗縣政府公布橋梁維護管理結果，今年應維修60座，完成49座，9座施工中，大湖二橋設計中，頭份大橋因需辦理除鏽等改善工程...

熱門新聞

玉山園區再生亂象！山友炊煮燒融山屋設施 隨地升火嚇壞志工

彰化絕美擱淺貨輪爆紅 卻因漲潮已3件人車受困

廣達集團女員工染疫影響大 黃珊珊：考慮調整跨年停辦SOP

羅東光榮陸橋回收場凌晨竄火 憂結構受影響縣府急封橋

影／高粱酒瓶蓋灑滿路！被誤認「金幣滿地」廠商冒雨急清掃

小果番茄達人出爐！嘉義大贏家包辦冠亞季軍訂購看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。