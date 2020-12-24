結合愛心企業力量 桃市副議長李曉鐘捐萬斤柳丁贈弱勢

寒冬歲末又逢耶誕佳節，桃園市議會副議長李曉鐘延續往年慣例，今年再度結合愛心企業，一口氣向南部果農訂購1萬台斤的柳丁，今天產地直送北上到桃園，由李親自裝箱分送給台北榮民總醫院桃園分院、社團法人中華基督教救助協會等社福團體，也將一一送往桃園區內各里的關懷據點，希望弱勢民眾與社區長者都能呷甜甜、過好年。

李曉鐘說，贈送柳丁的公益活動已連辦多年，有感社會上眾多弱勢家庭、社福團體需要關心，尤其今年又逢新冠肺炎疫情衝擊，愛心捐贈較往年減少，更需要加倍關懷。

不僅如此，李曉鐘說，透過熱心企業支持，由他號召發起的萬斤愛心水果關懷捐贈活動，也希望能照顧到辛苦種植卻獲利微薄的南部果農，以行動給予支持，今年不僅將水果捐贈給社福團體，並擴大贈送桃園區各社區發展協會，以及各鄰里的關懷據點。