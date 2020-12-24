超過限重大貨車勿入！桃園這2處將啟動科技執法

桃園交通科技執法再+1！桃園市交通局為提升交通安全，擇定觀音區中山路二段（環中路東西兩側間）以及蘆竹區南山路三段（山外路口至山林路口間）2處以科技執法方式，取締超過限重的違規大貨車，歷經3個多月宣導期，敲定由警察局於明年1月4日正式開單舉發，也是桃園市首度用科技執法取締限重違規的大貨車，提醒駕駛注意。

桃園市交通局指出，近年陸續在重要交通場站、匝道入口裝設科技執法設備，違規情形都有明顯下降，也減輕員警奔波取締負擔，由於觀音區中山路、蘆竹區南山路大車使用頻繁，但該處為易肇事路口且鄰近學區，因此決定布建科技執法加強違規取締。

觀音區中山路二段為全日禁行20噸以上大貨車路段，蘆竹區南山路三段則公告全日禁行15噸以上大貨車的路段，超過限重大貨車若有行駛需求，必須事先向交通局申請核發通行證，交通局透過科技執法系統偵測，可揪出無通行證大貨車，進而取締開罰。

市府交通局指出，蘆竹區與觀音區大貨車禁行違規偵測科技執法從9月15日起宣導，現場設警示牌面及地面標誌提醒駕駛人，分析3個多月來數據，行經蘆竹區南山路三段未申請通行證且超過路段限重的大貨車違規比率由97.93%下降至65.54%；行經觀音區中山路二段未申請通行證且超過路段限重的大貨車違規比率由75%下降至63.68%。