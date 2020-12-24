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大溪崎頂、埔頂公園交通微整形 要讓行人更安心
桃園市大溪區崎頂、埔頂公園及大溪國小，過去一直有人行空間不連貫或行人動線遭阻等情形，致行人路線阻礙重重。市府今年9月起，採漸進式推動交通微整形計畫，為大溪漸夠一個以人為本的宜居環境。
計畫於大溪崎頂周邊透過移除既有植栽，拓寬人行道、增設無障礙坡道及標線型人行道提供行人友善空間；改善公共運輸部分，則於仁善（埔頂公園）站及妙法寺站，規畫新式候車亭，並於大城社區及崎頂站新建智慧公車站牌，藉由局部的改變來增加生活的幸福感。
交通局同時也擇定大溪國小作為「交通寧靜區」的地點，透過繪設標線型人行道及降低速限等設計，警示用路人放慢車速，改變交通行為，提升學區周邊學童及行人通行安全。
桃園市長鄭文燦表示，交通局鄰里微整形自2017年起陸續完成桃園車站、中壢車站、龍潭百年大鎮、楊心國小及八德國小交通微整形改善計畫，未來將會繼續在全市各區推動人本交通。
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