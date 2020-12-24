新科「台灣工藝之家」林瑤農　玻璃工藝工作室今揭牌

新竹市玻璃工藝再獲肯定，國立台灣工藝研究發展中心今年評選出25名國家級工藝家，其中唯一玻璃工藝類由新竹市林瑤農、玲瓏窯玻璃工藝獲選。林瑤農的玲瓏窯玻璃工藝工作室今舉行揭牌儀式，市長林智堅感謝林瑤農傳承傳統工藝，更驚訝林瑤農子女都願意接棒，發光新竹玻璃工藝。

林智堅說，林瑤農從14歲開始做玻璃工藝創作，睽違8年代表竹市獲選台灣工藝之家，能獲得如此榮耀都是時間累積的成果，實至名歸。竹市文化局近年透過空間活化、重新經營，讓更多民眾進到古蹟與藝術空間，也透過策展讓更多人看見這座城市。

林瑤農說，玻璃產業過去在台興盛，現在卻沒落，但他們全家人仍投入盼傳承傳統工藝，尤其是1200度高溫燒製後徒手拉培的「玻璃乾鍋技法」，該技法必須得會乾鍋、玻璃熔漿配料、退火、後段加工，為了傳承，他把70年技法和配料方法濃縮成一本秘笈，全都有公式，其他人只要有玻璃原料就能照作，盼能帶動地方觀光，比如香山小旅行、十大伴手禮等，為竹市帶進更多觀光客。

國立台灣工藝研究發展中心許耿修主任指出，「台灣工藝之家」為傑出工藝家認證機制，不定時評選，2004年至今共評選5屆，目前全國總計145名工藝之家獲獎，今年再次辦理第6屆「台灣工藝之家評選」，全國19縣市透過初審共推薦86人，最終決審通過25人，竹市是25位工藝之家中唯一的玻璃類別。

文化局表示，林瑤農為現任竹市風城藝術玻璃作家協進會理事長，得獎資歷豐富，持續玻璃工藝創作達34年，目前林瑤農共有4名徒弟傳承技藝，其中兩名還是自己的兒子。目前女兒擔任公司負責人、兒子一起做玻璃、太太負責公關事務，媳婦進行網路行銷，未來文化局仍會秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝之家爭取更多資源。