因應跨年及演唱會人潮 桃園捷運升級防疫機制

隨著台灣再度出現本土武漢肺炎個案，桃園大眾捷運公司今天表示，因應演唱會及跨年晚會大量人潮，除加開列車疏運，也升級量測體溫、人流控管及清消等防疫機制，呼籲民眾配合。

桃捷公司上午發布新聞稿表示，隨著五月天演唱會及桃樂園Wonderland跨年晚會，年底將分別在A19桃園體育園區站旁桃園國際棒球場與A18高鐵桃園站旁高鐵站前廣場舉行，因應大量人潮湧現，桃捷公司在12月25日至明年1月2日期間升級防疫疏運機制。

桃捷公司指出，將加開列車班次疏運人潮，避免車廂過度擁擠，防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳播，跨年夜普通車更連續41小時不打烊，從12月31日早上6時營運至隔日1月1日晚上11時，直達車則維持現有時刻表。桃捷公司提醒搭乘機捷參加五月天演唱會及跨年的民眾，應全程戴口罩、避免交談，而A18站、A19站將分別在票閘門口增設1台及2台紅外線熱像測溫儀量測體溫。

桃捷公司指出，為避免五月天演唱會散場期間，搭乘機捷排隊人潮過於密集，A19桃園體育園區站將採多段式人流控管，除了在月台、票閘門、進站出入口進行人流管制，站外的排隊人潮也將進行管制以減少群聚風險，並於車站設置排隊社交安全距離地貼。

桃捷公司表示，在武漢肺炎疫情爆發後，公司就建構全線21車站設置紅外線熱像測溫儀；車站加密清潔消毒、列車每日清潔消毒；旅客進入捷運站戴口罩、量測體溫；桃捷員工每日量測體溫健康自主管理的「防疫4大防護網」，未來將視疫情狀況，滾動式調整防疫作為。