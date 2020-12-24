大溪幼兒園聖誕節活動 鄭文燦與幼生動手做木藝　

明天就是聖誕節，大溪國中內的大溪非營利幼兒園，結合大溪木藝特色與聖誕節主題，今天舉辦聖誕節活動，桃園市長鄭文燦也前往幼兒園，與幼生一同歡慶佳節，送禮物、製作木藝、體驗體能闖關活動。

大溪非營利幼兒園運用大溪國中現有的校舍進行改建，園舍使用大量木元素，運用南方松木片製成木欄杆取代常見的鐵欄杆，凸顯出大溪當地木藝特色。今年9月1日開學，目前招收60名3至5歲幼生及16名2歲幼生，並由財團法人三之三生命教育基金會經營管理。

此次活動首先由大溪國中童軍團帶來精彩暖場表演，律動強烈的扇舞展現剛柔併濟的氣度，接著是節奏明快的雙旗及單旗的組合表達歡欣喜悅的心情，最後，展現苦練多時的火球。「火」，是童軍最珍視的象徵，藉以表達對幼兒園的熱烈歡迎與珍惜守護之意。適逢聖誕佳節，幼兒園結合「木藝教育」，帶領孩子們一同蒐集生活隨處可見的樹枝、小木塊，組合完成立體雪人的DIY創作，激發幼生想像創造力。

活動中，鄭文燦也進到了班級內與孩子們一起進行跳舞及體能活動，同時化身為聖誕老公公，贈送小朋友實用可愛的雪人小方巾，期能培養幼生生活自理能力，並建立良好健康習慣，快樂學習、健康成長。