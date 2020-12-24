2021自行車旅遊年將登場 日本靜岡友人環島抵苗栗體驗

明年是政府推動的自行車旅遊年，苗栗縣有許多絕佳的自行車遊路線，日本靜岡縣國際經濟振興會處長宮崎悌三率日本駐台官員共12人騎自行車環島，昨天來到苗栗，縣府由機要秘書范陽添代表縣長徐耀昌前往表達歡迎，並推薦苗栗海線的獨特魅力，邀日本嘉賓一同感受苗栗慢遊、慢食及慢活的雙慢城魅力，深度體驗苗栗的好風光及好人情。

范陽添指出，縣府長年與日本交流，2018年三義舊山線鐵道自行車與日本重要地方鐵道「信濃鐵道」簽署友好鐵道協議，多次互訪交流：今年受新冠肺炎疫情影響，苗栗更與長野縣在三義勝興車站前辦線上直播演唱會，共同為防疫加油，展現好友情。

苗栗縣文化觀光局指出，交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，日本駐台官員這次環島之旅，昨天騎自行車抵達竹南鎮龍鳳漁港，縣府由機要秘書范陽添代表與文觀局副局長王浩中等人前往迎接，日方致贈紀念車衣，縣府也回禮苗栗縣吉祥物貓裏喵存錢筒等特色伴手禮，希望協助宣傳苗栗的觀光魅力，成為日人來台觀光首選。

王浩中表示，苗栗縣內的自行車道路網多元，日本靜岡縣國際經濟振興會台北辦事處這次舉辦「日台友情／一同騎自行車環島去」活動，參加人員也騎乘縣內的「綠光海風」自行車道，沿途翠綠山景、廣闊海景與沿路觀光景點相互交映，路線途經竹南龍鳳漁港、後龍好望角、白沙屯拱天宮以及全台票選最美公路通霄「落日大道」等海岸線景點，縣府推動觀光山海線並進，歡迎大家來苗栗騎自行車旅遊，享受風光明媚的海岸線之美。