聖誕節將至 桃園醫院年底前做四癌篩檢可抽好禮

聖誕佳節即將到來，衛生福利部桃園醫院昨天上午10點在門診大廳舉辦「防疫聖誕，桃醫相伴」活動，邀請街頭藝人小V氣球老師在現場和民眾進行魔術氣球互動秀，氣氛相當熱鬧。

桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，醫院社工也應景的一同打扮成聖誕老人，到門診、兒童病房發送糖果與歡樂，希望藉由這次活動將溫暖與關愛帶給醫院病人。

營養師戴淑婷特別提醒，許多人在聖誕節會去吃大餐，用餐時可選擇清湯、搭配生菜，而主菜選擇白肉或海鮮，甜點換水果的進食撇步，盡量以水取代飲料，另外更別忘了享用美食後要多運動，吃大餐也不會造成身體有太大的負擔。

另外，社區預防科也趁著歡樂氣氛舉辦「防疫保平安，癌篩保健康」四癌篩檢抽好禮抽獎活動，鼓勵符合篩檢民眾在今年底前持健保卡到桃園醫院做癌症篩檢，包括子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，只要完成任一篩檢就有機會抽到實用好禮，如耳溫槍、血壓機、電熱毯等。