期交所贈救助金加菜金210萬 鄭文燦：買交通車照顧兒少

今年聖誕節平安夜前夕，台灣期貨交易所今天下午前往桃園市蘆竹區老人長期照顧中心，舉辦歲末送暖感恩及公益捐贈儀式，期交所捐贈10萬元加菜金及捐贈市府社會救助金專戶200萬元，鄭文燦說，感謝期交所捐贈市府200萬元，150萬元將購買日照交通接送車，50萬元將用在兒少發展帳戶獎勵金，也為每位長輩準備裝有保暖物品的聖誕幸福百寶箱。

期交所歲末送暖感恩及公益捐贈儀式，鄭文燦與期交所董事長吳自心、金管會副主委許永欽共同參與，吳自心表示，期交所與市府社會局長期合作「金融有愛-食（實）物銀行，捐贈桃園市200萬元之外，贈送每位長輩耶誕小禮物，支持公益活動。

鄭文燦說，期交所金融有愛、回饋社會社企精神，6年來捐贈超過2億元，這次捐贈蘆竹老人長期照顧中心10萬元加菜金，捐贈市府200萬元，贈給每位長輩保暖物品的聖誕幸福百寶箱，帶給社會滿滿溫暖。