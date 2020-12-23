文昌公園地下停車場才啟用 樓梯竟積水民眾頻摔倒

桃園市文昌公園地下停車場14日才風光啟用，未料才過了1周多，今天傳出樓梯處屋頂漏水，「滴滴答答」造成樓梯多處積水，還有民眾摔倒自貼提醒告示「地板很滑請小心」，市府交通局與營造廠商下午緊急會勘，確認是通風採光井屋頂玻璃罩部分積水滲透到樓梯間，已請廠商清掃積水並將擺放告示，也會儘速改善，避免發生意外。

文昌公園位於桃園車站前，市府交通局新建地下停車場設汽車位317席、重機車位8席、機車位250席，由於試營運階段沒收費，停車場人車進出使用頻繁，沒想到靠民族路一側的樓梯出入口，竟因外頭下大雨，裡面也下起小雨，1樓到B2多處積淹水。

「真的很危險！摔到都骨頭快斷了！」附近居民抱怨，今天第1次到停車場停車，沒想到樓梯處處濕滑，下樓梯時還提醒友人要小心走，沒想到自己走著走著不小心滑倒，摔到腰部，不滿停車場設計有問題，實在令人受不了。

也有摔傷民眾看不下去，自製告示寫下「地板很滑請小心，剛剛摔倒的人留......>.<」，貼在樓梯間多處提醒過路民眾，有媽媽牽著小孩看著樓梯間積水直搖頭，只好慢慢牽著小孩下樓，就怕摔傷，廠商獲悉後，下午趕緊掃水，避免有人因滑倒摔傷。