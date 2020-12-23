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文昌公園地下停車場才啟用 樓梯竟積水民眾頻摔倒

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，大家都小心翼翼通過。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，大家都小心翼翼通過。記者張裕珍／攝影

桃園市文昌公園地下停車場14日才風光啟用，未料才過了1周多，今天傳出樓梯處屋頂漏水，「滴滴答答」造成樓梯多處積水，還有民眾摔倒自貼提醒告示「地板很滑請小心」，市府交通局與營造廠商下午緊急會勘，確認是通風採光井屋頂玻璃罩部分積水滲透到樓梯間，已請廠商清掃積水並將擺放告示，也會儘速改善，避免發生意外。

文昌公園位於桃園車站前，市府交通局新建地下停車場設汽車位317席、重機車位8席、機車位250席，由於試營運階段沒收費，停車場人車進出使用頻繁，沒想到靠民族路一側的樓梯出入口，竟因外頭下大雨，裡面也下起小雨，1樓到B2多處積淹水。

「真的很危險！摔到都骨頭快斷了！」附近居民抱怨，今天第1次到停車場停車，沒想到樓梯處處濕滑，下樓梯時還提醒友人要小心走，沒想到自己走著走著不小心滑倒，摔到腰部，不滿停車場設計有問題，實在令人受不了。

也有摔傷民眾看不下去，自製告示寫下「地板很滑請小心，剛剛摔倒的人留......>.<」，貼在樓梯間多處提醒過路民眾，有媽媽牽著小孩看著樓梯間積水直搖頭，只好慢慢牽著小孩下樓，就怕摔傷，廠商獲悉後，下午趕緊掃水，避免有人因滑倒摔傷。

市府交通局停車管理工程科長魏光譽下午到場會勘，實地勘查樓梯間上方屋頂現況，他說，樓梯間採用通風採光井，可增加採光通風效果，提升環境明亮舒適度，但屋頂玻璃罩部分因為積水滲透至下方，已請廠商改善，一定會在明年元旦營運前處理完畢。

文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，交通局人員與廠商會勘。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，交通局人員與廠商會勘。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，交通局人員與廠商會勘。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，交通局人員與廠商會勘。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水，有民眾看不下去自製告示提醒。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水，有民眾看不下去自製告示提醒。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，廠商趕緊掃水。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，廠商趕緊掃水。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻從上方屋頂不停滴水到裡面。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻從上方屋頂不停滴水到裡面。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，大家都小心翼翼通過。記者張裕珍／攝影
文昌公園地下停車場才剛啟用，但樓梯間卻發生積水窘境，大家都小心翼翼通過。記者張裕珍／攝影

停車場 漏水 重機

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