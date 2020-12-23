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新竹副縣長化身聖誕老人 與警局長送愛德蘭兒童中心
新竹縣警察局今天特別前往位於寶山鄉德蘭兒童中心，向孩子們送出耶誕心願禮物，副縣長陳見賢更變裝耶誕老公公，警察局長吳敬田則是細心聆聽孩子們的心願，更由警察局安排波麗士體驗，希望能讓孩子度過一個特別的耶誕節，同時也希望社會各界能多關注弱勢孩童，給予更多關懷與幫助。
天主教德蘭兒童中心位於新竹縣寶山鄉，成立數十年來長期照顧許多缺乏家庭關愛的孩子們；今年耶誕節前夕，德蘭中心讓孩子們寫下心願卡，不少孩子的心願只是簡單的希望能夠有保暖衣褲，也有些孩子希望能有球鞋穿，被警局關注後決定由員警們自發性認領，幫助孩子們完成耶誕心願。
此次共有37名德蘭中心的孩童寫下耶誕心願，小小心願的禮物雖然不貴重，卻對每位孩子來說有無限期待，因此除了警察局以外，縣長楊文科也另外準備禮物共襄盛舉，希望能溫暖孩子們的心，今天則派出副縣長陳見賢前往德蘭中心送出禮物。
警察局長吳敬田說，除了為院生準備心願禮物外，警局還安排交通安全、婦幼安全、預防犯罪等宣導，鑑識科學「指紋遊戲」等體驗，過程結合有獎徵答活動，提供各式小而精美的宣導品，加深學習效果，讓孩子們體驗「波麗士」的工作。
縣府與警局都表示，此次是秉持著拋磚引玉的精神辦理活動，希望盡一份棉薄之力，引起社會各界關注及響應，給予德蘭兒童中心的孩子們幫助，不論數量多寡、價值高低，每個人的一份心意，都是一分力量，將會協助他們未來成長的路走得更順遂茁壯。
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