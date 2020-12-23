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水肥大戰桃市提應急方案 鄭文燦：縣市互惠照制度走

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
北桃水肥處理大戰未定，桃園市長鄭文燦（右）認為縣市互惠合作、按照制度處理。記者曾增勳／攝影
北桃水肥處理大戰未定，桃園市長鄭文燦（右）認為縣市互惠合作、按照制度處理。記者曾增勳／攝影

台北、桃園水肥處理大戰，桃園市長鄭文燦指示環保局儘快提出應急處理方案溝通，鄭文燦今天下午在蘆竹區受訪、表示，桃園每天的水肥量，大部分送到新竹處理，送到台北市數量並不多，目前委外處理都是由民間業者自己決定進廠對象，基於廢棄物清理法精神，就是縣市互惠合作，回歸制度處理

鄭文燦說，桃園水肥1天產量100多公噸，目前龜山水資源中心處理50公噸、桃科汙水廠處理10公噸，目前委外處理，都是民間業者自己決定進廠對象，大部分送新竹處理，送台北市處理數量不多，明年6 月觀音生質中心完成，可處理水肥量更多，桃園處理量就會超過產生量，未來桃園處理水肥不是問題。

針對北北桃水肥問題論戰不停，鄭文燦說，「我想這個問題只要按照制度處理，不用打口水仗或政治化」，桃園1年幫助台北市處理廢棄物高達24萬噸，從廚餘到醫療廢棄物、廢鐵、廢木材、廢日光燈管、廢輪胎有很多，桃園幫新北市處理的環保事業廢棄物大概58萬噸，桃園是環保產業重鎮，水肥問題回歸制度就會處理好。

鄭文燦 廢棄物

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