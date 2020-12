中原大學「走出教室的學習」　以專業熱情勇氣造福人群

吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」,找到自己的光亮,也照亮別人。 圖:記者高宇震/攝影

大學除了幫助學生精進知識、找好工作外,還能做些什麼?中原大學推動大學社會責任實踐有成,今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇,分享師生如何透過教與學實作,改變社區,幫助學生找到「心」方向,獲熱烈回響。

中原大學校長張光正表示,校方一直重視全人教育,關心學生的人格發展、善良有愛心,這樣的信念讓學生未來發展更亮眼。桃園市青年事務局長顏蔚慈舉耶魯大學300多年來最火紅的課程「如何變快樂」課,就強調「Helping others makes us happier than we expect.」正是中原全人教育的理念。

聯合線上執行長孫志華,以傑出校友身分勉勵學弟妹,老師是學生的光,學生是老師的光,肯定中原大學透過社會責任實踐,創造典範的光芒,也讓師生的臉上看得到光芒。

中原大學主任秘書吳肇銘分享,「走出教室的學習」指的是把點點滴滴融入大學生活,才是大學最該盡的社會責任。多年來,師生協助苗栗縣卓蘭鄉創造「雙連梨」品牌,青年返鄉了、農友收益提高了、小校也起死回生。

此外,還有向農夫學習、向歷史學習、向土地學習等多元發展。耕種過程,當流的汗比吃的米多時,學生懂了「一分耕耘一分收獲」真諦。隨著黑貓中隊神秘空間可能隨著航空城規劃消失,中原師生透過設計桌遊方式,將人文歷史保存下來。

論壇中,也邀請5% Design Action 社會設計平台創辦人楊振甫、小鎮文創創辦人何培鈞發表創業心得。

楊振甫在2013年建立開放式專業志工人才平台,號召想要貢獻社會的專業人士加入平台,利用5%的時間和力量改變社會,目前已有超過一萬人加入。他重新定義及設計新服務,透過跨領域、跨世代的連結,創造新的解決方案與社會挑戰力;如今更拓展至國際合作,啟動亞洲社會設計跨城市串聯。

何培鈞大二時因不捨偶然發現的百年三合院成為廢墟,決心做出改變,從大學畢業貸款1500萬買下三合院開始,如今成為人文民宿主人、將破敗閒置的老客運車站改造為人文打卡景點,開辦「竹山光點亞洲創育小聚」成功孵化在地品牌、產出在地故事。

吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」,要有熱情驅動你,成為一個能行動的人。有熱情,為他人帶來正向改變,就可以找到自己的光亮,也照亮別人

中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇,分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉,造福社會。 圖:記者高宇震/攝影