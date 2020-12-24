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中原大學「走出教室的學習」　以專業熱情勇氣造福人群

撰文 / 郭桂延

吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，找到自己的光亮，也照亮別人。 圖：記者高宇震／攝影
吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，找到自己的光亮，也照亮別人。 圖：記者高宇震／攝影

大學除了幫助學生精進知識、找好工作外，還能做些什麼？中原大學推動大學社會責任實踐有成，今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享師生如何透過教與學實作，改變社區，幫助學生找到「心」方向，獲熱烈回響。

中原大學校長張光正表示，校方一直重視全人教育，關心學生的人格發展、善良有愛心，這樣的信念讓學生未來發展更亮眼。桃園市青年事務局長顏蔚慈舉耶魯大學300多年來最火紅的課程「如何變快樂」課，就強調「Helping others makes us happier than we expect.」正是中原全人教育的理念。

聯合線上執行長孫志華，以傑出校友身分勉勵學弟妹，老師是學生的光，學生是老師的光，肯定中原大學透過社會責任實踐，創造典範的光芒，也讓師生的臉上看得到光芒。

中原大學主任秘書吳肇銘分享，「走出教室的學習」指的是把點點滴滴融入大學生活，才是大學最該盡的社會責任。多年來，師生協助苗栗縣卓蘭鄉創造「雙連梨」品牌，青年返鄉了、農友收益提高了、小校也起死回生。

此外，還有向農夫學習、向歷史學習、向土地學習等多元發展。耕種過程，當流的汗比吃的米多時，學生懂了「一分耕耘一分收獲」真諦。隨著黑貓中隊神秘空間可能隨著航空城規劃消失，中原師生透過設計桌遊方式，將人文歷史保存下來。

論壇中，也邀請5% Design Action 社會設計平台創辦人楊振甫、小鎮文創創辦人何培鈞發表創業心得。

楊振甫在2013年建立開放式專業志工人才平台，號召想要貢獻社會的專業人士加入平台，利用5%的時間和力量改變社會，目前已有超過一萬人加入。他重新定義及設計新服務，透過跨領域、跨世代的連結，創造新的解決方案與社會挑戰力；如今更拓展至國際合作，啟動亞洲社會設計跨城市串聯。

何培鈞大二時因不捨偶然發現的百年三合院成為廢墟，決心做出改變，從大學畢業貸款1500萬買下三合院開始，如今成為人文民宿主人、將破敗閒置的老客運車站改造為人文打卡景點，開辦「竹山光點亞洲創育小聚」成功孵化在地品牌、產出在地故事。

吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，要有熱情驅動你，成為一個能行動的人。有熱情，為他人帶來正向改變，就可以找到自己的光亮，也照亮別人

中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。 圖：記者高宇震／攝影
中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。 圖：記者高宇震／攝影

中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。 圖：記者高宇震／攝影
中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。 圖：記者高宇震／攝影

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