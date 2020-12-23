受到華光教養院院生啟發 餐廳老闆包場請吃牛排大餐

新竹2名未滿30歲的青年創業家倪興呈、楊凱崴，在創業開餐廳的路上差點被現實擊垮，因看見華光教養院的院生在加油站辛勤洗車擦車，兩人咬牙堅持完成目標，創立牛排館；為感謝華光教養院院生們啟發，2人也在牛排館營運走上軌道後，得知華光教養院因疫情關係影響募款，今決定關門一天，請華光教養院的「老師們」在歲末寒冬享用牛排大餐，希望能拋磚引玉。

倪興呈、楊凱崴因家境不好，高中開始就到牛排館打工，邊端盤子邊賺取學費，一路從外場、收銀到內廚，沒想到不止賺取學費，還意外獲得一技之長，2人也因打工產生革命情感，今年初興起共同在竹市合開牛排館念頭。

倪興呈、楊凱崴遇到新冠肺炎疫情，由懵懵懂懂到終於正式營業，掏出老本又透支體力，曾幾度想放棄，直到在加油站看見華光教養院院生為賺生活費，忍受烈陽底下揮汗幫人洗車、擦車，還滿臉笑容向消費者感謝，而毫無怨言，精神令人感動。

倪興呈、楊凱崴被華光院生們努力不懈的毅力打動，2人把這個發生在周遭的真實經驗當作借鏡，更在餐廳步入軌道後，要包場辦桌感謝這些人生道路上的「老師」，請華光的院生們吃牛排大餐。

華光教養院主任姜翠玲指出，院生們仍有許多努力的空間，一次性的成功更無法成為怠惰的藉口，但是很開心努力被看見、被認可，和倪興呈、楊凱崴這種意外的正向循環，也覺得溫暖。

姜翠玲強調，這次新冠肺炎疫情影響大環境，國人的募款意願也下降，目前仍有華光教養院仍有很大的財務缺口，也希望社會大眾和企業團體繼續支持，給予華光教養院鼓勵。