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影／苗栗慈孝家庭楷模表揚 親慈子孝洋溢愛與關懷
苗栗縣政府上午表揚今年縣內慈孝家庭楷模，各級學校共23人獲獎，他們各自在家庭裡展現親慈子孝的互動，印證家庭價值和傳統孝道的可 貴，縣長徐耀昌到場頒獎，期許這些優秀典範都能成為民眾學習的指標，共同創造「父母慈、子女孝」的幸福苗栗。
苗栗縣家庭教育中心今年慈孝家庭楷模選拔，評選出國小組10人、國中組8人及高中職組5人，共23個慈孝家庭楷模入選，各組並遴選出「桂冠家庭」及「鑽石家庭」、「金質家庭」楷模，前三名由縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳等人頒發獎牌與紀念品。
獲獎的家庭楷模中，國小組第一名銅鑼國小張翊芸，除了乖巧懂事、謹慎細心外，平常也會在自己父母開設的餐廳中幫忙，成為家中不可或缺的助力，父親也給孩子期許，希望能在翊芸畢業前一起爬座高山，象徵家人對她未來的祝福；高中職組第一名官苡君的父親在她5歲時因車禍下半身癱瘓，但不影響他對孩子的關愛，努力學習自主移位並學會開車，每周4天載次女苡君去補習，目前就讀苗栗農工機電科的官苡君深知父親辛勞，也學習獨立，不再依賴父親接送，因姊姊在外求學，母親為家計忙碌工作，苡君每天放學6點左右就趕回家煮飯、洗碗、收垃圾等家務，從不以為苦，在校也品學兼優。
「百善孝為先！」徐耀昌主持頒獎典禮， 他強調孝道是國家社會安定的重要根基，慈孝家庭楷模選拔的意義在喚醒大家對傳統孝道美德的重視，鼓勵攜手營造「父母慈愛、子女孝順」的和樂家庭，每個得獎的慈孝家庭背後都有動人故事，得獎家庭雖由不同成員組成，有的是三代家庭、新移民家庭或核心家庭，但共通點他們都具備親慈子孝、兄友弟恭、互助扶持、共學成長的愛家行動與表現，事蹟讓人感佩，希望這些動人的慈孝故事能被散播出去，用愛感動社會各角落，成為全縣的幸福家庭典範。
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