桃園水資2期擴廠環教啟用 汙水處理10萬學當忍者龜

桃園市北區水資源回收中心2期擴廠工程及環境教育設施完成，今天下午由內政部長徐國勇、市長鄭文燦共同主持啟用，今後每天處理汙水可達10萬噸，徐國勇表示，桃園升格地下汙水處理從3%多，6年提升到25%用跳的，相當不易，內政部補助桃園衛生下水道94億元，未來興建第3、4期的補助會再提高。

鄭文燦表示，桃園汙水下水道接管率，從升格前不到5%，現在已達25%，預估4年後可達50%，目前全市下水道12處系統推動中，總經費超過1千億元，地下汙水道基礎建設是「看不見的隱形建設」，北區水資源回收中心第2期工程完成啟用，汙水處理量達到10萬噸，提早1年完成接管目標，也讓河川恢復生命力。

桃園市府水務局指出，市府升格後推動汙水下水道工程，目前規畫12處下水道系統加速推動，北區水資源回收中心第2期工程完成啟用，結合MBR高效汙水處理技術，快速淨化水質，每天處理汙水量將從原先5萬用戶，提升到達10萬戶，原定接管率時間提早1年。