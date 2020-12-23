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桃市議員蘇志強賄選判刑定讞 因1關鍵無人可遞補

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議員蘇志強（右）去年底因前議員陳榮基賄選辭職而遞補，未料他也賄選今判刑定讞。圖／聯合報系資料照片
桃園市議員蘇志強（右）去年底因前議員陳榮基賄選辭職而遞補，未料他也賄選今判刑定讞。圖／聯合報系資料照片

桃園市無黨籍議員蘇志強遞補就任才1年多，因賄選一、二審均被判3年4月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。蘇志強本人未接手機；桃園市議會指出，蘇遭判刑定讞將解職，雖依規得遞補，但該選區得遞補人員得票數僅1106票，不足選罷法規定該選舉區得票數最低當選人得票數的一半，差了42票無法遞補，也讓本屆議員只剩60席。

第2屆桃園市議會命運多舛，多名當選議員陸續因貪汙、賄選等官司遭判刑定讞，或被判當選無效遭解職，陸續由選區落選頭遞補，還有議員萬美玲、魯明哲當選立委後不遞補、不補選，再加上此次蘇志強解職後無人能遞補，創下「8出缺、6遞補」紀錄。

蘇志強為第14選區山地原住民議員，曾任第一屆桃園市議員，本屆挑戰連任高票落選，不過妻子王仙蓮則成功當選第13選區平地原住民議員；去年12月，因陳榮基賄選辭職，蘇志強以落選頭之姿遞補就職，由於夫妻檔同為議員，也一度傳為議會佳話。

蘇志強雖如願遞補就任議員，但自己也因涉及賄選，遭到法院判刑，今年8月已先被議會停權，無法出席總質詢等行使議員職權，由於蘇一、二審均被判刑3年4月徒刑，最高法院今天確定駁回蘇的上訴，全案定讞，蘇確定要入獄服刑，檢方啟動防逃機制。

桃園市議會秘書長孫惠生說，依照選罷法規定，蘇志強解職後缺額可由落選人依得票數高低順序遞補，但此案情況特殊「落選人的票數不夠」無法遞補，因該選區原本公告該選舉區得票數最低的當選人得票數為陳榮基2294票，遞補者不得少於其票數二分之一，也就是至少要有1148票，但該選區可遞補的邱姓落選人只有1106票，差了42票因此無法遞補。

賄選

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