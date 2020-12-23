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山上創業需要創意！中原原住民專班結合設計與傳統技能

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中原大學原住民專班課程包含生火、砍柴、烹煮、農事等原民生活技能。圖／戴永禔提供
中原大學原住民專班課程包含生火、砍柴、烹煮、農事等原民生活技能。圖／戴永禔提供

由中原大學設計學院開設的原住民專班，2013年創立，與大溪的阿美族撒烏瓦知部落合作，除平面、建築設計，還有生火、砍柴、烹煮、農事等原民生活技能課程，校方還提供校內約2公頃的畸零地做為實做場域，建造阿美族傳統家屋為作為基地，結合兩項專長，盼啟發學生創意，未來返鄉服務，成為改變的動力。

專班主任戴永禔指出，「設計訓練是培養創造工作的人，不同於一般工作是在專業分工下，學習某項技能，扮演一個螺絲釘」。專班傳授原民學生過去祖先與大自然常時間相處所建立的知識系統，從設計的角度出發，改善生活中的不便，創造屬於原住民的未來生活。

原專班11月初在桃園市青年局媒合下，與原青社會企業「樹不老共享店鋪」網路平台合作，舉辦學習工作坊，經驗分享如何整合部落文化與生活資源，來解決部落問題。

「山上創業有時不一定需要技能，而是創意」創辦人卓暐彥表示，原鄉產業多為農業生產，缺乏公關、設計方面的軟實力將產業串聯，因此課程主要訓練學生設計議題及寫企畫的能力，從部落生態及產業調查、訪問耆老，到舉辦傳統「共食」，凝聚族人感情，同時了解、發現部落需求，盼透過開創性商業模式，改變原鄉。

原專班學生、阿美族的哈拿崮說，自己國中才開始學習族語及部落文化，使得過去自我認同感不足，她認為文化教育應該從小開始，因此以國小教案為畢業製做，未來畢業後返鄉當國小老師。

戴永禔也說，有些部落有嚴重的排外情形，使離鄉工作、生活的原民青年返鄉不易，專班透過報告、畢業製做，增加學生返鄉機會，使他們有機會重新被部落認同；就算不被認同或不回部落，有了對於種族的自我認同，也能如大溪撒烏瓦知部落一樣，自主創建新的部落。

原專班與社會企業「樹不老共享店鋪」合作，舉辦學習工作坊，分享如何整合部落文化與生活資源，來解決部落問題。記者高宇震／攝影
原專班與社會企業「樹不老共享店鋪」合作，舉辦學習工作坊，分享如何整合部落文化與生活資源，來解決部落問題。記者高宇震／攝影
校方還提供校內約2公頃的畸零地做為實做場域，建造阿美族傳統家屋為作為基地。圖／戴永禔提供
校方還提供校內約2公頃的畸零地做為實做場域，建造阿美族傳統家屋為作為基地。圖／戴永禔提供

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