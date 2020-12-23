快訊

長榮4點聲明道歉了！16:30電話連線紐籍機師做出懲處

染疫的孤立南極：超前部署的南極基地「防疫失守」之謎？

苗栗無形文化資產 新登錄客家山歌、客家九獻禮

中央社 / 苗栗縣23日電

苗栗縣文化觀光局今天表示，文化資產審議委員會審議通過新增「客家九獻禮」、「客家山歌」為苗栗縣無形文化資產，累計目前縣內登錄之無形文化資產已有34件。

文觀局指出，依據18日召開「苗栗縣109年傳統表演藝術、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐文化資產審議委員會」審議通過新登錄2項無形文化資產，1名保存者及1保存團體，分別為民俗類「客家九獻禮」，保存團體為「財團法人苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂」；以及傳統表演藝術類「客家山歌」，登錄保存者為客家貢獻獎得主賴仁政。

文觀局表示，客家九獻禮反映族群及地方鸞堂禮儀，是傳統道教祭典最隆重祭儀，獅頭山勸化堂百餘年來，在玉皇大帝及三恩主壽誕時，循古禮行九獻大禮及仿九獻禮祝賀，為全台廟宇禮俗中罕見。

勸化堂客家九獻禮供品均為素齋，排設成「全漢」、「半漢」、「三山七海」、「五湖四海」等名堂，搭配傳統客家八音，演奏大樂、小樂及扮仙等，執事人員達50餘人，堂內九獻禮生雖年事已高，104年起與仁德醫專合作，培訓年輕禮生，戮力保存這項古禮文化。

另外，新登錄傳統表演藝術類「客家山歌」，屬客家常民文化，歌詞內涵豐富，表現手法多樣，且具有鮮明藝術特色，形式以七言四句為主，一、二、四句押韻，演唱時須注重「字正腔圓、依字行腔」完整傳達詞意；保存者賴仁政精通客家山歌，為關西隴西八音團第八代弟子、台灣三腳採茶戲阿文師派下第四代弟子，長期在客家山歌的傳承與推廣具卓越貢獻。

文觀局長林彥甫說，這次審議後，苗栗縣登錄無形文化資產共有34件，透過登錄認定，讓民眾更加認識縣內文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚。

文化資產 苗栗縣

延伸閱讀

除比林溪橋永久封閉外 苗栗縣府：其他橋梁均無危橋

客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產

影／苗栗卓蘭大火波及5棟 2棟內部付之一炬

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

相關新聞

桃園平鎮一處既成道路因地主想封路 附近住家不滿

桃園市平鎮延平路二段21巷一處既成巷道為私有地原本可以通行轎車，11月土地買賣後新地主表明維護權益和另有用途要封路，引起...

桃園水資2期擴廠環教啟用 汙水處理10萬學當忍者龜

桃園市北區水資源回收中心2期擴廠工程及環境教育設施完成，今天下午由內政部長徐國勇、市長鄭文燦共同主持啟用，今後每天處理汙...

東泰高中陳思宇獲中餐烹調金手獎 鹹蛋黃鴨肉捲最驚艷

新竹縣東泰高中餐飲管理科學生陳思宇在今年全國商業類技藝競賽中，獲得中餐烹調組全國第4名金手獎，是今年桃竹苗地區唯一獲得金...

桃市議員蘇志強賄選判刑定讞 因這原因無人可遞補

桃園市無黨籍議員蘇志強遞補就任才1年多，因賄選一、二審均被判3年4月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。蘇志強本人未接手機；桃...

山上創業需要創意！中原原住民專班結合設計與傳統技能

由中原大學設計學院開設的原住民專班，2013年創立，與大溪的阿美族撒烏瓦知部落合作，除平面、建築設計，還有生火、砍柴、烹...

客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產

苗栗縣政府最近審議通過將「客家九獻禮」、「客家山歌」新增登錄為苗栗縣無形文化資產，盼持續厚植地方文化能量。

竹北市人口破20萬 3名幸運寶寶獲縣府公所紅包金飾好禮

慶祝新竹縣竹北市人口數突破20萬人，縣政府與竹北市公所今天為第19萬9999、第20萬及第20萬01名，3名幸運小市民舉...

旭富廠用地舊省府報編未完成 鄭文燦：使用合法沒問題

桃園市旭富製藥大火引發社會關注，大火結束，旭富工廠區未完成報編土地又引起外傳質疑，桃園市長鄭文燦今天中午表示，旭富使用工...

平台賞夕秘境在竹市！港南運河公園獲全國水環境大賞

新竹市港南運河過去因設施老舊，少有人煙，新竹市府將其轉型為親子公園，舉辦獨木舟及pushbike體驗活動，讓該處變身水陸...

鄭文燦小內閣異動 前立委余宛如接資科局長

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，宣布新任資訊科技局長由余宛如就任，今天宣誓就職。余宛如出身新創社會企業界，曾任第9屆民進...

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

台灣出現睽違已久的新冠肺炎本土案例，引起全台關注。桃園市長鄭文燦今主持市政會議說，桃園將陸續迎來五月天演唱會、桃園跨年晚...

5水庫人工增雨作業施放暖雲焰劑 苗栗降雨11毫米

水情持續吃緊，水利署今天上午9點15分同步，在中、北部石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫啟動人工增雨，苗栗縣明德水庫施...

熱門新聞

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市跨年前一天宣布停辦？柯文哲：這7天隨時應變

台鐵號誌故障 彰化往台中各車次嚴重誤點最多要50分鐘

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。