苗栗無形文化資產 新登錄客家山歌、客家九獻禮

苗栗縣文化觀光局今天表示，文化資產審議委員會審議通過新增「客家九獻禮」、「客家山歌」為苗栗縣無形文化資產，累計目前縣內登錄之無形文化資產已有34件。

文觀局指出，依據18日召開「苗栗縣109年傳統表演藝術、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐文化資產審議委員會」審議通過新登錄2項無形文化資產，1名保存者及1保存團體，分別為民俗類「客家九獻禮」，保存團體為「財團法人苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂」；以及傳統表演藝術類「客家山歌」，登錄保存者為客家貢獻獎得主賴仁政。

文觀局表示，客家九獻禮反映族群及地方鸞堂禮儀，是傳統道教祭典最隆重祭儀，獅頭山勸化堂百餘年來，在玉皇大帝及三恩主壽誕時，循古禮行九獻大禮及仿九獻禮祝賀，為全台廟宇禮俗中罕見。

勸化堂客家九獻禮供品均為素齋，排設成「全漢」、「半漢」、「三山七海」、「五湖四海」等名堂，搭配傳統客家八音，演奏大樂、小樂及扮仙等，執事人員達50餘人，堂內九獻禮生雖年事已高，104年起與仁德醫專合作，培訓年輕禮生，戮力保存這項古禮文化。

另外，新登錄傳統表演藝術類「客家山歌」，屬客家常民文化，歌詞內涵豐富，表現手法多樣，且具有鮮明藝術特色，形式以七言四句為主，一、二、四句押韻，演唱時須注重「字正腔圓、依字行腔」完整傳達詞意；保存者賴仁政精通客家山歌，為關西隴西八音團第八代弟子、台灣三腳採茶戲阿文師派下第四代弟子，長期在客家山歌的傳承與推廣具卓越貢獻。

文觀局長林彥甫說，這次審議後，苗栗縣登錄無形文化資產共有34件，透過登錄認定，讓民眾更加認識縣內文化資產，縣府也將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚。