桃園平鎮一處既成道路因地主想封路 附近住家不滿

桃園市平鎮延平路二段21巷一處既成巷道為私有地原本可以通行轎車，11月土地買賣後新地主表明維護權益和另有用途要封路，引起巷道裡約10戶住家與地主爭執。市議員黃敬平本月初請市府養工處了解問題，昨天下午邀住家代表、地主和養工處會勘協調，住家主張路通行40多年是既成道路，養工處也認定路面有公所修護情形，除非透過行政程序申請廢路，否則不能任意封路。

黃敬平說，不少巷道是私有地但長久提供通行，產生公用地役關係，住在周遭的民眾進出數十年，建築法規規範房舍起造必須臨路指定建築線，巷道雖然有模糊地帶，像上述問題養工處認定因為路面鋪設柏油，所以是既成道路，如果不是道路範圍，公家機關無法養護，地主不宜直接封路，徒增鄰里衝突以及不必要的困擾。