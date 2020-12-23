除比林溪橋永久封閉外 苗栗縣府：其他橋梁均無危橋

南方澳大橋斷橋事件後，橋梁通行安全備受注目，苗栗縣政府公布今年維護管理橋梁結果，全縣正常使用1463座橋梁，除了南庄鄉比林溪橋因嚴重毀損，縣府永久封閉外，其餘都沒有名列交通部今年危橋，定期檢測也沒有立即性危險橋梁。

苗栗縣橋梁正常使用1463座，其中索力橋6座、橋齡20年以上720座，縣府工務處依據「公路養護手冊」及「公路養護規範」，車行橋梁每2年定期檢測，今年應維修橋梁60座改善，完成其中49座，9座施工中，大湖二橋設計中，頭份大橋因必須辦理除鏽等改善工程，經費相當龐大，必須爭取中央補助。

工務處指出，南庄鄉東河村通往鹿湖部落比林溪橋，主梁混凝土不斷承受水流夾帶石頭衝擊，大面積破碎，且鋼筋明顯外露斷裂，橋梁上部結構損壞嚴重，今年巡檢發現有安全之虞，估計維修經費超過500萬元，縣府永久封橋，並爭取經費重建。