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Xpark邀偏鄉學童親近海洋 走入湛藍世界孩子好興奮

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導

Xpark為帶給偏鄉孩童難忘的海洋親近體驗，與聯合報攜手邀請桃園市武漢國小曲棍球隊小朋友參觀水族館，提前與鯊魚、企鵝等海洋生物歡度聖誕。

世界和平會一直以來致力於照顧偏鄉兒童，本次與位於桃園的「 Xpark」合作，準備了一場精采的海洋深度體驗給小朋友們。

整座展館共區分13個室內外展區，展出生活在陸、海、空的生物；並且透過聲光、音樂打造五感的沉浸式體驗，為民眾帶來不同的感官享受。小朋友在參觀之前就直呼「很期待」、「想看到水母」。

Xpark為了引導小朋友們在海洋世界穿梭，探索海洋生物的多樣性，特別安排了導覽員解說，透過有獎徵答，鼓勵小朋友們在現場觀察，啟發孩子們對大海的好奇，認識未知的海洋秘密。

小朋友們在參觀「福爾摩沙」展區最具代表性的「台灣大水槽」時，興奮到直喊「鯊魚耶！」、「魟魚超大的！」，孩子們都覺得彷彿置身在大海中，不時發出「魚群在我旁邊游泳耶」、「我好像也變成魚了…」的驚嘆聲，大家的目光都聚焦在平常看不到的海洋生物上，看得目不轉睛，十分驚奇！

而在「珊瑚潛行」，小朋友睜大眼睛看著五彩繽紛、各式各樣珊瑚及生物，對於導覽員提問「珊瑚是動物還是植物？」「海參的嘴巴在哪裡?」等問題，都能馬上回答。

而到了使用最新科技的「虛實互動」，小朋友們除了認真為魚兒換上彩色新衣之外，也在現場進行AR互動體驗，更賣力地透過大螢幕清除海底垃圾，從娛樂中學習為海洋保育盡一份心力。

這次由Xpark特別安排的海洋之旅，孩子們跟著導覽員的腳步，走進不同的平行時空，身處各種生態環境，學習海洋生態的知識之外，當天Xpark手嶋一雄館長還貼心準備聖誕禮物送給每位小訪客，孩子們又驚又喜。身為球隊的隊員，時常要在豔陽下雨陣裡練習，收到館長精心準備的球帽，都開心的馬上戴起來。

武漢國小曲棍球潘麗美教練表示：「球隊才剛結束比賽，非常感謝Xpark及聯合報一同舉辦此次參訪活動，可以讓學生們好好放鬆及享受，同時學習到許多海洋的小故事。」

手嶋一雄館長則表示：「Xpark是結合教育與娛樂的寓教於樂設施，希望在向大家傳遞生物以及自然之美的同時，也能為當地發展、自然保育以及學校教育做出貢獻。這次看到小朋友臉上的笑容真的是件非常棒的事情，期望未來能持續舉辦類似活動。」

珊瑚 館長 鯊魚

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