快訊

聖誕老人的原型：兼談宗教藝術中的神話傳說

陳時中：本土病例案771共接觸173人 3人檢驗中 其餘皆為陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣新登錄無形文化資產傳統表演藝術類「客家山歌」，登錄保存者為精通客家山歌的賴仁政。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣新登錄無形文化資產傳統表演藝術類「客家山歌」，登錄保存者為精通客家山歌的賴仁政。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府最近審議通過將「客家九獻禮」、「客家山歌」新增登錄為苗栗縣無形文化資產，盼持續厚植地方文化能量。

苗栗縣文化觀局指出，新登錄民俗類無形文化資產「客家九獻禮」源自古禮，反映族群及地方鸞堂之禮儀，保存團體為財團法人苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂；勸化堂創建於1897年，百餘年來都在玉皇大帝及三恩主壽誕時，分別以九獻大禮及仿九獻禮祝賀，執事人員達50餘人；為永續傳承這項古禮，2015年起勸化堂並與仁德醫護專校合作，培訓年輕禮生，戮力保存這碩果僅存以素材齋果為祭品的祭儀。

新登錄的傳統表演藝術類為「客家山歌」，登錄保存者為精通客家山歌的賴仁政，他是關西隴西八音團第8代弟子、台灣三腳採茶戲阿文師派下第4代弟子；客家山歌的歌詞不但內涵豐富，表現手法多樣，且具有鮮明藝術特色，「客家山歌」的形式以七言四句爲主，一、二、四句押韻，演唱時須注重唱詞要「字正腔圓、依字行腔」完整傳達詞意；客家山歌流傳於民間，屬客家常民文化，是客家群眾喜聞樂唱的一種歌唱藝能，儼然是客家人的歷史文化真實寫照。

苗栗縣新登錄的民俗類無形文化資產「客家九獻禮」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣新登錄的民俗類無形文化資產「客家九獻禮」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 文化資產

延伸閱讀

元旦連假苗栗交通疏導 熱門景點加強違規取締

影／苗栗卓蘭大火波及5棟 2棟內部付之一炬

湖口盧氏祖姑婆牌登龕入宗祠 實踐兩性平權

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

相關新聞

桃園平鎮一處既成道路因地主想封路 附近住家不滿

桃園市平鎮延平路二段21巷一處既成巷道為私有地原本可以通行轎車，11月土地買賣後新地主表明維護權益和另有用途要封路，引起...

平台賞夕秘境在竹市！港南運河公園獲全國水環境大賞

新竹市港南運河過去因設施老舊，少有人煙，新竹市府將其轉型為親子公園，舉辦獨木舟及pushbike體驗活動，讓該處變身水陸...

客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產

苗栗縣政府最近審議通過將「客家九獻禮」、「客家山歌」新增登錄為苗栗縣無形文化資產，盼持續厚植地方文化能量。

竹北市人口破20萬 3名幸運寶寶獲縣府公所紅包金飾好禮

慶祝新竹縣竹北市人口數突破20萬人，縣政府與竹北市公所今天為第19萬9999、第20萬及第20萬01名，3名幸運小市民舉...

旭富廠用地舊省府報編未完成 鄭文燦：使用合法沒問題

桃園市旭富製藥大火引發社會關注，大火結束，旭富工廠區未完成報編土地又引起外傳質疑，桃園市長鄭文燦今天中午表示，旭富使用工...

鄭文燦小內閣異動 前立委余宛如接資科局長

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，宣布新任資訊科技局長由余宛如就任，今天宣誓就職。余宛如出身新創社會企業界，曾任第9屆民進...

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

台灣出現睽違已久的新冠肺炎本土案例，引起全台關注。桃園市長鄭文燦今主持市政會議說，桃園將陸續迎來五月天演唱會、桃園跨年晚...

5水庫人工增雨作業施放暖雲焰劑 苗栗降雨11毫米

水情持續吃緊，水利署今天上午9點15分同步，在中、北部石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫啟動人工增雨，苗栗縣明德水庫施...

桃竹苗4水庫燄劑增雨 石門水庫持續微進帳雨量仍偏低

桃竹苗上午鋒面夾帶水氣，北區水資源局今天上午表示，水利署將在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，石門及...

影／寶二水庫施放焰劑 盼人工增雨增加水庫蓄水

受到東北季風南下影響，今天（23日）北部及東北部出現零星降雨，為紓緩水情，水利署也在上午9點15分，於石門水庫及寶山第二...

將代表竹縣參加全國賽 寶山新城、新埔旱坑 金牌農村

新竹縣政府輔導農村發展，今年透過新竹縣金牌農村初賽，選出寶山鄉新城社區及新埔鎮旱坑社區，明年將代表新竹縣參加全國賽，縣長...

竹市生活科技競賽 模擬送物資

新竹市今年辦理兩場生活科技競賽，國中組的生活科技創作競賽，以因應疫情挑戰為主題，特別讓學生自製電控裝置，模擬運送防疫物資...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

不斷更新整理包／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。