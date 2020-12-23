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客家九獻禮、客家山歌 苗栗新登錄2項無形文化資產
苗栗縣政府最近審議通過將「客家九獻禮」、「客家山歌」新增登錄為苗栗縣無形文化資產，盼持續厚植地方文化能量。
苗栗縣文化觀局指出，新登錄民俗類無形文化資產「客家九獻禮」源自古禮，反映族群及地方鸞堂之禮儀，保存團體為財團法人苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂；勸化堂創建於1897年，百餘年來都在玉皇大帝及三恩主壽誕時，分別以九獻大禮及仿九獻禮祝賀，執事人員達50餘人；為永續傳承這項古禮，2015年起勸化堂並與仁德醫護專校合作，培訓年輕禮生，戮力保存這碩果僅存以素材齋果為祭品的祭儀。
新登錄的傳統表演藝術類為「客家山歌」，登錄保存者為精通客家山歌的賴仁政，他是關西隴西八音團第8代弟子、台灣三腳採茶戲阿文師派下第4代弟子；客家山歌的歌詞不但內涵豐富，表現手法多樣，且具有鮮明藝術特色，「客家山歌」的形式以七言四句爲主，一、二、四句押韻，演唱時須注重唱詞要「字正腔圓、依字行腔」完整傳達詞意；客家山歌流傳於民間，屬客家常民文化，是客家群眾喜聞樂唱的一種歌唱藝能，儼然是客家人的歷史文化真實寫照。
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