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竹北市人口破20萬 3名幸運寶寶獲縣府公所紅包金飾好禮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左）與竹北市長何淦銘（右）祝福3名寶寶健康成長。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（左）與竹北市長何淦銘（右）祝福3名寶寶健康成長。記者陳斯穎／攝影

慶祝新竹縣竹北市人口數突破20萬人，縣政府與竹北市公所今天為第19萬9999、第20萬及第20萬01名，3名幸運小市民舉辦慶生會，縣長楊文科表示，今年1月到11月為止，縣府工務處在竹北市核發出的「建築執照」有183件、「使用執照」143件，竹北的住宅大樓持續增加，加上縣政五箭之一的AI智慧園區等各項建設陸續完成，很快就能達成竹北市人口30萬人、新竹縣人口60萬的目標。

楊文科準備了證書、金飾、紅蛋等傳統喜慶的賀禮，竹北市長何淦銘則送出2個3萬6千元及1個8萬6千元紅包，並一起切三層生日蛋糕，祝福3名寶寶平安快樂健康成長。楊文科表示，今年截至目前為止，新竹縣有3800多名新生兒的誕生，出生率全國名列前茅，而新竹縣人口遷入也僅次於桃園市，位居全國第二。

何淦銘指出，因應竹北市人口持續攀升，縣府布建公共托育家園及公設民營托嬰中心、設置公立及非營利幼兒園、增建校舍及新設國中小學、打造共融式特色公園，竹北市明年也將增建一所公托，滿足就學的需求，歡迎大家移居樂齡、移居的竹北市。

竹北市交通便利有高鐵新竹站，縣內第一座電影院及百貨公司也都設於竹北，且因鄰近新竹科學園區、新竹工業區等，竹北市也有台元科技園區、生醫園區，完備的生活機能及就業機會多，皆吸引外縣市遷入和縣內鄰近鄉鎮移居。

縣府民政處統計，竹北市近一年平均每月增加約500人，人口為正成長；竹北戶政事務所也說，竹北市近10年人口成長41.1％，平均年增約6000人、年增率約3%，平均月增約500人、其中約170名為新生兒。

慶祝新竹縣竹北市人口數突破20萬人，縣政府與竹北市公所今天為第19萬9999、第20萬及第20萬01名，3名幸運小市民舉辦慶生會。記者陳斯穎／攝影
慶祝新竹縣竹北市人口數突破20萬人，縣政府與竹北市公所今天為第19萬9999、第20萬及第20萬01名，3名幸運小市民舉辦慶生會。記者陳斯穎／攝影

北市 新竹 楊文科

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