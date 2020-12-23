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旭富廠用地舊省府報編未完成 鄭文燦：使用合法沒問題
桃園市旭富製藥大火引發社會關注，大火結束，旭富工廠區未完成報編土地又引起外傳質疑，桃園市長鄭文燦今天中午表示，旭富使用工業土地，蘆竹區海湖、坑口工業區，是舊省府時代報編未完成工業區，但是旭富使用合法工業地，工廠登記、執照合法沒問題。
針對旭富大火波及鄰近5家工廠損失慘重，旭富高層直到昨天下午才對儲放金屬納數量說實話，消防員昨晚撲滅殘火，鄭文燦說，旭富大火已在昨晚結束，消防人員撤離。
針對旭富工廠土地爭議，鄭文燦說，蘆竹區海湖、坑口工業區是省府時代報編未完成工業區，有很多工廠，公設不足，市政府有意擴大推動為產業園區計畫，因為部分民眾反對，市府才暫緩推動產業園區計畫。
他說，海湖、坑口地區很多工廠，有的欠缺聯外道路、有的欠缺排水設施，雖是舊省府報編未成完成工業區，市府希望納入工業區聯繫會報，問題一件一件解決，不會因為報未完成工業區而變成「工業區孤兒」。
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