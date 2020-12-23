平台賞夕秘境在竹市！港南運河公園獲全國水環境大賞

新竹市港南運河過去因設施老舊，少有人煙，新竹市府將其轉型為親子公園，舉辦獨木舟及pushbike體驗活動，讓該處變身水陸兩棲的海岸景點，近日「港南運河親水再造計畫工程」獲頒水利署第2屆「全國水環境大賞」水漾生活獎。市府推薦港南運河三景，民眾可到親水平台、跨河拱橋上遠眺整座運河，也可在觀夕平台看海、看日落。

水利署表示，第2屆全國水環境大賞共11個縣市政府報名參賽，再經全國水環境大賞評選委員會專家、學者，以書面及現地勘評兩階段審查，評選竹市府「港南運河親水再造計畫工程」獲得「水漾生活獎」。

市長林智堅說，繼微笑水岸獲建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」殊榮後，市府爭取前瞻計畫水環境補助，投入港南運河親水再造，以生態第一優先、景觀再造、親水環境三大主軸設計，更優化運河水質水量，打造更優質的運動休閒空間。

城銷處說明，「港南運河親水再造計畫工程」以頭前溪左岸、新竹漁港及17公里海岸線串連的微笑水岸整體規畫，以「減法」設計，拆除園區舊有設施，重新梳理海岸堤防空間，活化親水功能，展現簡約生活美學，並設置親子交通公園、pushbike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等。

此外，市府更爭取中央補助、投入8千多萬元推動港南運河公園水質淨化、河道疏通，將港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水聖地。以水質改善、生態保護、環境營造為主軸，預計改善水域面積達1.9萬平方公尺，於明年底完工。