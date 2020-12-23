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新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

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鄭文燦：五月天演唱會、桃園跨年暫照辦 遵守防疫規定

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影

台灣出現睽違已久的新冠肺炎本土案例，引起全台關注。桃園市長鄭文燦今主持市政會議說，桃園將陸續迎來五月天演唱會、桃園跨年晚會、元旦升旗健走與P+職籃開打等4場室內外大型活動，目前正常辦理，將遵照中央防疫規範請各單位提報防疫應變計畫，不過疫情瞬息萬變，已定24日、28日再開會滾動檢討，若疫情升溫不排除停辦。

中央針對跨年晚會訂有跨年晚會活動防疫原則，鄭文燦說，現場將落實實聯制、不能飲食、入口量體溫、提高消毒頻率、總量管制與現場宣導落實戴口罩與個人防疫等措施，也會請主辦單位提出防疫應變計畫書，請市府相關局處加強督導，務必落實各項防疫措施。

天團五月天將於25日到桃園國際棒球場開唱，將一連演唱6場次，也是近日出現首例本土疫情後，桃園將迎來的首場大型活動，鄭文燦說，五月天演唱會取消販賣區，市府會由新聞處主責組成督導小組檢視各項防疫計畫。

至於31日的桃園跨年活動也將實施總量管制，以單一入口管制人流，最多不能超過8成容留量也就是5萬人，鄭文燦也請參與民眾務必戴口罩、帶手機，以利進行實名制管控，另元旦健走升旗與明年1月3日的P+職籃在桃園巨蛋開打，一樣要進行各項防疫應變與整備工作。

針對本土個案仍匡列171名與確診者接觸者，須仍待二採確定，鄭文燦強調，「萬一若還有確診，代表防疫風險提高」，目前雖暫時繼續舉辦大型活動，但明天中午和28日中午都將再開會討論一次，若疫情升溫，不排除有停辦可能，會持續開會檢討，並強調本土個案不能成為破口，市府會因應疫情變化隨時調整應變。

桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說明，大型活動防疫規畫。記者張裕珍／攝影
桃園跨年晚會照常舉行。記者張裕珍／攝影
桃園跨年晚會照常舉行。記者張裕珍／攝影

跨年晚會 疫情 鄭文燦

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