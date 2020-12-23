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5水庫人工增雨作業施放暖雲焰劑 苗栗降雨11毫米
水情持續吃緊，水利署今天上午9點15分同步，在中、北部石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫啟動人工增雨，苗栗縣明德水庫施放2支暖雲焰劑，集水區今天凌晨起陸續降下約11毫米雨量，對於水庫蓄水略有小補。
今天雲層條件適合人工增雨作業，水利署一早通知中、北部待命，因上午雨勢較大，不適合焰劑升空，直到上午9點15分，同步在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫啟動人工增雨，希望增加降雨，其中在明德水庫集水區今天凌晨開始陸續降雨，累積雨量約11毫米雨量。
苗栗縣主要水庫，永和山水庫目前有效蓄水量830.7萬立方公尺、蓄水率27.7.6%，明德水庫有效蓄水量195.23萬立方公尺、蓄水率15.9%，鯉魚潭水庫有效蓄水量3672.34萬立方公尺、32%。
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