桃竹苗4水庫燄劑增雨 石門水庫持續微進帳雨量仍偏低

桃竹苗上午鋒面夾帶水氣，北區水資源局今天上午表示，水利署將在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，石門及寶二水庫在9點15分前後在地面燃放2支燄劑。

石門水庫水位上午9點水位235.61公尺持續微升，有效蓄水量（率）1.266億噸（64.1%）比昨天同時間增加約0.3%。水利署統計石門水庫12月降雨量目前為90毫米，必須達180毫米才沒有供水壓力，因此仍需節約用水。