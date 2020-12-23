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桃竹苗4水庫燄劑增雨 石門水庫持續微進帳雨量仍偏低

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
石門水庫上午在地面施放燄劑人工增雨。圖／北區水資源局提供
石門水庫上午在地面施放燄劑人工增雨。圖／北區水資源局提供

桃竹苗上午鋒面夾帶水氣，北區水資源局今天上午表示，水利署將在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，石門及寶二水庫在9點15分前後在地面燃放2支燄劑。

石門水庫水位上午9點水位235.61公尺持續微升，有效蓄水量（率）1.266億噸（64.1%）比昨天同時間增加約0.3%。水利署統計石門水庫12月降雨量目前為90毫米，必須達180毫米才沒有供水壓力，因此仍需節約用水。

中央災害應變中心預訂29日召開抗旱會議，水利署正計算水庫供水能量，提供農糧署研判明年中部、桃竹苗一期稻作是否全面休耕，或限制耕作面積，進而呈報經濟部、農委會在中央災害應變中心討論，考量一期稻要在明年1月上旬必須先育苗，農民預估中央會在12月底或明年元旦過後宣布休耕與否和細節。

石門水庫12月降雨量只有往年平均值的一半，圖為水庫壩頂上午畫面。圖／北區水資源局提供
石門水庫12月降雨量只有往年平均值的一半，圖為水庫壩頂上午畫面。圖／北區水資源局提供

石門水庫 水利署 抗旱

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