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紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

元旦連假苗栗交通疏導 熱門景點加強違規取締

中央社 / 苗栗縣22日電

明年元旦3天連假，苗栗警方今天表示，已規劃縣內各主要風景區交通疏導措施、替代道路方案，熱門網紅景點也將加強違規停車取締，呼籲出遊民眾預先規劃行程，避開尖峰時段。

苗栗縣警察局根據以往連續假期交通數據分析，預估各主要景點車流尖峰及離峰時段，規劃今年元旦連續假期1月1日至3日相關交通疏導勤務。目前正逢大湖草莓季、泰安溫泉季，警方下午3時以後將機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

在台13線三義木雕街、勝興車站方面，連假期間三義交流道至水美街沿線，將進行號誌管控及取締違規停車。

警方表示，連假期間交通尖峰時段，南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-縣道124線-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並實施人車分道。

另針對南庄陸家苦花潭、三灣落羽松、通霄落日大道、白沙屯拱天宮、後龍好望角等熱門網紅景點，警方也將加強疏導及取締違規停車。

警方提醒，國道3號西濱交流道北上入口匝道1月2、3日（星期六、日）凌晨0時至深夜12時全日封閉；另外，台61線有6處平交路口1月2、3日下午3時至晚間9時封閉，封閉地點包括冷水坑、復興路、中美里、保福路、垃圾掩埋場及苗11線共6處平交路口。呼籲駕駛人出遊期間配合交管，預先規劃行程並遵守交通規則、注意行車安全。

南庄 連假 網紅

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