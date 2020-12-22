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寶山、新埔2社區 將代表竹縣參加全國金牌農村競賽
新竹縣政府致力輔導農村發展，北埔鄉南埔社區在第1屆全國金牌農村競賽中拿下金牌獎，今年透過新竹縣金牌農村初賽，選出寶山鄉新城社區及新埔鎮旱坑社區，明年將代表新竹縣參加全國賽，縣長楊文科今天在主管會報上頒發獎牌及3萬元獎勵金，盼他們能再為新竹縣贏得全國金牌農村的榮耀。
縣府農業處表示，新城社區2013年通過農村再生計畫，透過政府的資源協助找回傳統產業「黑糖」，開始復耕甘蔗、鼓勵友善耕種，開發出黑糖爆漿包等多元黑糖加工製品，並以此為基礎開發一系列農村體驗遊程，更成立「新城風糖公司」，透過農村企業化的經營模式，創造在地回饋機制，希望將人流到回農村。
新埔鎮旱坑社區則在2014年核定農村再生計畫，致力發展柿餅教育園區，除製作柿餅、柿干、柿霜等產品外，也提供產業及生態導覽解說、戶外教學行程規畫等，各農場更結合柿染工坊，提供柿染DIY體驗，包括柿染提袋、柿染手工書、柿染藝品等，推動產業六級化。
農業處說，金牌農村競賽為行政院農業委員會及水土保持局主辦的全國性賽事，每3年辦理一次，透過兩階段競賽選拔機制，激發社區居民的榮譽感及向心力，營造農村特色風貌。
縣府今年10月辦理第2屆新竹縣金牌農村初賽，共33處農村社區報名參賽，經書面審查選出8處具有特色的農村進入決選，再到現場勘查，最後由新城社區及旱坑社區獲得新竹縣金牌農村，北埔鄉南外社區獲銀牌，峨眉鄉無負擔社區獲銅牌。
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