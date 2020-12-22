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竹市元旦升旗 13攤早餐市集還有親子塗鴉
為慶祝2021年，新竹市府將於明年1月1日上午7點20分在府前廣場舉辦升旗典禮，當天會有新竹知名艸雨田舞蹈團、新竹女中儀隊及廣受孩童喜愛的YOYO家族帶來精彩演出，市府周邊還有親子塗鴉區與13攤早餐市集，親子塗鴉採報名制，25日開放網路報名，有150組，當天現場開放50組，歡迎民眾參與，可悠閒享用在地知名早餐或陪孩童盡情在大馬路上創作。
市長林智堅指出，2020年是充滿挑戰的一年，受新冠肺炎疫情影響，許多活動必須有諸多限制甚至取消，但在積極防疫的成果下，市府非常幸運可舉辦元旦升旗典禮，慶祝2021年到來，活動當天現場將提供限量2021台灣燈會主視覺口罩，讓民眾歡迎新年也安心防疫。
社會處表示，除升旗典禮，當天還有YOYO家族帶動唱跳，另有竹女儀隊、風城青少年管樂團、艸雨田舞蹈團、簡伯廷小提琴演奏與歌手郭忠佑等音樂演出。
早餐市集將於元旦上午8點30半開動，將有米庫、丰晟小籠包、能量捲餅、新銘早餐店、眷村龐、瑞斯飯糰、bigreeny 料理家、活力女孩、鬆餅巷、每天都要吃早餐、滿福堡碳烤土司、美而美早餐及豐盛堂等13個地區知名早餐店家進駐。
親子互動塗鴉區預計在上午點40分開放進場，請民眾網路提前報名，本周五（25日）開放網路報名（https://www.beclass.com/rid=2443f065fe16e7aa67f8 ），網路報名前150組當天完成後可到服務台領取精美禮物1份，活動當天也開放現場報名。只要將與塗鴉作品的合影上傳個人臉書、Instagram或分享至5人以上的Line群組，憑手臂貼紙就可至活動服務台兌換小禮物。
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