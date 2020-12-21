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湖口盧氏祖姑婆牌登龕入宗祠 實踐兩性平權

中央社 / 新竹縣21日電

新竹縣湖口鄉盧姓家族為讓未婚姑婆能入祀祖堂，日前舉行姑婆牌位登龕安座大典儀式，客家委員會主任委員楊長鎮表示，盧屋姑婆牌位登龕儀式，象徵慎終追遠並實踐兩性平權。

客委會近年宣導性別主流化，推動落實性別平等，肯定客家宗族透過姑婆牌位入祖塔實質作為，提升宗族女性地位。

日前前往湖口盧電光宗祠參與姑婆牌位登龕儀式的楊長鎮表示，客家人傳統說敬祖公，而祖姑婆是祖公姊妹，同樣是阿公婆心頭肉，在盧屋姑婆牌位登龕儀式，慎終追遠並實踐兩性平權，讓人感到敬佩，也肯定盧屋進步，引領客家文化往前邁進。

楊長鎮說，過去客家傳統習俗中，未婚嫁或離婚女性過世後，無法回宗祠納本姓祭祀，而隨社會型態改變，女性地位及權益已逐漸提升並受重視，許多客家宗族開始推行姑婆牌位入祖塔、宗祠。

客委會表示，近年透過宗族訪談、田野紀實、座談會及新聞媒體等方式，宣導客家傳統祭祀禮儀友善接受性平觀念，希望各客家宗族間仿效推行，從而發揮社會影響力，展現當代客家宗族性平意識。

客委會說，深感認同、肯定湖口客家宗族勇於破除性別刻板印象，希望未來更多客家宗族響應。

客委會 新竹

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