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清潔公司員工指控公司要求洗外牆用化骨水 手指險截肢
宏璟環保清潔公司承包竹科台積電外牆清洗作業，遭5名勞工出面指控，除要求使用化骨水氫氟酸清洗外牆，造成2名勞工灼傷，且公司也不顧天氣狀況差，要求吊掛高空8小時進行清洗作業，害墜落摔傷等，5名勞工今天到竹科管理局與公司進行調解，不過調解未有結論，將在12月30日進行第2次調解。
5名勞工今天在新竹縣議員羅美文、陳新源及新竹縣產業總工會等人陪同下，上午先在竹科管理局門口將自身遭遇講出，下午在科管局與公司進行調解。
出面指控的勞工表示，在清洗外牆時被氫氟酸噴濺，導致手、腳灼傷。手受傷的勞工向主管表示疼痛不適，主管卻要他「用水沖一沖就好」，他只能下班後再去就醫，後續經過削去腐肉、每小時辛勤換藥才保住手指，且他受傷後，公司不准請公傷假也不給醫藥費，還要求他簽下「放棄刑事、民事提告」切結書，只願意給他5000元，甚至說如果缺錢可以跟公司借錢看醫生。
另外有勞工說，公司讓他們在烈日高溫下連續工作8小時不能休息，且沒有防護進行高空作業，造成他們摔落受傷，「有時候公司還會以當天沒上工為由苛扣工資」，但向主管反應，就會被言語辱罵，或被嗆「不高興就不要做」。
宏璟環保清潔公司郭姓負責人則表示，公司一向很重視勞工安全，絕不可能發生這樣的事，也不可能不理不睬，關於員工訴求，公司已派另一名劉姓負責人進行調解，調解結束後才能進一步釐清事實。
竹科管理局說，若公司有違反《勞動基準法》、《職業安全衛生法》等相關法規部分，科管局將依法進行查處，至於爭議事項部分，科管局也會協助勞工與公司溝通、調解，維護勞工權益。
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