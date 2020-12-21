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頭份市中央路工程惹怨 縣府出說帖解答疑慮

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程，今年底前將第一階段完成大部分路段封層。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程，今年底前將第一階段完成大部分路段封層。圖／本報資料照片

苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程，今年3月動工以來，引發民眾質疑及抱怨聲音不斷，苗栗縣政府工務處出說帖，強調車道沒有縮小，並表示今年底前將第一階段施工封層，明年春節前全部完成。

中央路50公尺寬是連接頭份市、竹南鎮重要幹線，3.4億元慢行綠網工程衝擊交通，民眾迭有怨言，及質疑犧牲車道，加寬中央分隔島種樹的聲音，頭份市長羅雪珠有感，她說，施工挖挖補補，遇雨泥濘、晴天揚塵，路面顛簸難行，險象環生，市公所每每接獲反映，隨即請縣府及施工單位改善，並加強巡檢，減少居民的困擾。

工務處指出，2.4公里長的慢行綠網工程，第一階段將於12月底先封層永貞路到東桃路約2公里，工期約需5到8天，第二階段東桃路到自強路，農曆春節前完成封層。

工務處並出說帖，解答民眾的疑慮，說帖指出，中央路原配置缺乏左轉專用道，透過中央分隔島拓寬，將左轉專用道納入分隔島內，解決直行車與轉彎車輛衝突，避免路口延滯，增加整體用路安全，且透過縮減外路肩，中央分隔島由2.2公尺拓寬到6公尺，不影響車道數及型態。

此外，工程設計後的車道數與設計前一致，惟部分路口為避免右轉車輛與機車直行間衝突，採用分流式指向線

設計型式，提前分流避免衝突，並於行人穿越道設置安全庇護島，縮減人行道街角空間，減緩車輛轉彎時速度，人行道外凸部分切齊既有停車格位置，不影響車輛通行空間，又縮小橫越馬路的距離，增加行人安全。

車道 人行道

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