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水情吃緊供水仍不穩 桃園八德埤塘水源今起反送水

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影
今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影

今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署北區資源局及市府合作，選定3處埤塘進行反送水，第3口埤塘員08池今天正式啟用，員08池埤塘水量約8萬噸，預計一天可送2000噸水，約可滿足1萬800人1個月日常生活用水量。

有3口埤塘在反送回淨水場取水口上游試辦「埤塘反送供水」計畫，目前 1-4號埤塘持續抽水中、社子1A已完成反送，員08池10月下旬盤點確認可行，緊急發包臨時設施，沿霄裡溪配置約1公里管線，抽水送往下游石門淨水場，今天正式啟用。

副市長高安邦今天與水利署長賴建信等人，一同視察八德區霄裡里員08池埤塘（霄裡池）水源反送淨水廠的抽水作業，高安邦表示，埤塘抽水規畫以儲水量超過2萬噸、水質符合自來水原水標準，且靠近桃園及石門大圳為原則。

高安邦說，由於石門水庫水情吃緊，市府早已於10月15日成立旱災緊急應變小組，每周都會召開抗旱應變會議與抗旱專案報告，水資源的調度與備用水源供應皆有進行多次演練。

水利署長賴建信表示，水利署目前規畫於桃園1-4號池、社子1A池及員08池等3口埤塘併入自來水系統，作為抗旱緊急水源，此外，員08池埤塘水源反送淨水廠工作也提早達標。

賴建信說，雖這幾天有連續降雨，但離穩定供水還有一段距離，最近積極利用埤塘水源、備援地下水井和水資中心放流水運用，市府也相當配合各項措施，後續雙方會持續合作，在明年枯水期結束前，將旱情傷害降到最低。‘

今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影
今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影
今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影
今年水情吃緊，即便連日降雨，但仍顯不足，經濟部水利署長賴建信與桃園市副市長高安邦等人，今天一同到霄裡里員08池埤塘（霄裡池）視察啟用。記者陳夢茹／攝影

石門水庫 水利署 抗旱

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