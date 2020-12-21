發桃市府水果月曆 立委萬美玲用貼紙蓋住鄭文燦惹議

桃園市政府農業局的水果月曆每年都相當搶手，不少民代都會將其當作新年贈品發送，不過國民黨籍立委萬美玲近日卻被人爆料，將月曆中市長鄭文燦的名字，用自己的姓名與服務專線貼紙蓋住，引發爭議。

「共生音樂節」發起人藍士博昨天在臉書發文，貼出桃市府年曆對比照，可見立委萬美玲將用自己姓名與服務專線的貼紙，將原本寫著市長鄭文燦名字的地方蓋住。

藍士博寫道，「年曆一份12張，每一張都貼好貼滿，關心滿滿。￼桃園市的民意代表人人各有評斷，但品德何以如此特殊，實在讓人不能理解」，更直呼「不知道，移花接木算什麼教育呢？￼￼」，掀起網友議論紛紛。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，農業局推出的水果月曆，每年都受到市民踴躍索取，民意代表也會有索取月曆的選民服務，市府也會提供民代協助發放，有部分民意代表會在空白處貼上名條貼作為宣傳，直接貼在市長名字上倒是首次遇到。

市府農業局輔導科說，今年水果月曆共準備18萬份，每位地方民代都能分到100份，區公所也有發送，如若民代要做公益、份數不夠，可以向農業局申請授權加印，基本上每年都有3、4個人申請加印。

輔導科指出，獲得授權後才可以加印，但要做一些版面調整，比如說要將市府QR code、市長署名、機關名稱等去除，至於民代要在月曆上加什麼文字或圖樣都可以，並沒有限制。

萬美玲服務處回應，桃市府每年印製大量年曆文宣，並轉贈各級民意代表發送，桃園的民代也會以不同的方式貼上可聯絡的名字和電話的貼紙，這是行之有年的事情，今年循往例貼上讓民眾可以聯絡的電話，桃市府的字樣依然清晰可見。

萬美玲服務處喊冤，若市府認為要民代協助發送，且不得張貼聯絡訊息，這可能要請市府討論一下往例是不是有更改的必要，不要讓市府的美意造成民眾誤會，也造成民代們的困擾。