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縣長、市長支持 苗栗市代會副主席王封台12票出線
懸宕1個多月的苗栗市民代表會副主席，群雄並起爭取，今天終於補選，縣長徐耀昌、市長邱鎮軍等人支持下，王封台以12票高票當選，他強調與主席楊喬安配合，並持續監督市政，做好為民服務工作。
15席市代今天全部出席投票補選副主席，結果王封台獲12票，朱毅君、梁嬌雪及楊得君各1票，王封台當選，隨即宣誓就職，王封台是眷村子弟，3歲罹患小兒麻痺症，雖行動不便，但不影響為民服務，曾任3屆里長，這屆3連霸市代，基層紮實，並擔任徐耀昌地方秘書，上屆同票抽籤當選副主席，今天再補選上副主席。
苗栗市民代表會前主席邱炳光今年10月18日病逝，前副主席楊喬安11月13日補選上主席，副主席遺缺群雄並起，各方角力不斷，因此遲遲未能補選，經徐耀昌、邱鎮軍協調，共推王封台，今天補選12票支持出線。
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