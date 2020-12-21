快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣長、市長支持 苗栗市代會副主席王封台12票出線

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市民代表會副主席王封台今天補選投票，獲12票支持出線。圖／王封台提供
苗栗市民代表會副主席王封台今天補選投票，獲12票支持出線。圖／王封台提供

懸宕1個多月的苗栗市民代表會副主席，群雄並起爭取，今天終於補選，縣長徐耀昌、市長邱鎮軍等人支持下，王封台以12票高票當選，他強調與主席楊喬安配合，並持續監督市政，做好為民服務工作。

15席市代今天全部出席投票補選副主席，結果王封台獲12票，朱毅君、梁嬌雪及楊得君各1票，王封台當選，隨即宣誓就職，王封台是眷村子弟，3歲罹患小兒麻痺症，雖行動不便，但不影響為民服務，曾任3屆里長，這屆3連霸市代，基層紮實，並擔任徐耀昌地方秘書，上屆同票抽籤當選副主席，今天再補選上副主席。

苗栗市民代表會前主席邱炳光今年10月18日病逝，前副主席楊喬安11月13日補選上主席，副主席遺缺群雄並起，各方角力不斷，因此遲遲未能補選，經徐耀昌、邱鎮軍協調，共推王封台，今天補選12票支持出線。

徐耀昌 小兒麻痺

延伸閱讀

影／無聲勝有聲 苗栗舉辦第一屆縣長盃手語大賽

苗栗拒萊劑 促銷台灣豬、餐廳推標章

苗栗頭份市親子搓湯圓爆桌 收冬祭饒富人情味

影／數十年來最嚴重 乾旱苗栗茶園三成受災

相關新聞

東門城耶誕音樂會 護城河看浪漫螢火蟲燈、煙花樹

歲末年終、耶誕節前夕，新竹市政府邀藝術家「點亮」護城河周邊，將有「螢火蟲燈飾」現身，以暖色系燈光增添佳節氣氛，護城河面上...

縣長、市長支持 苗栗市代會副主席王封台12票出線

懸宕1個多月的苗栗市民代表會副主席，群雄並起爭取，今天終於補選，縣長徐耀昌、市長邱鎮軍等人支持下，王封台以12票高票當選...

2021年即將到來 竹縣元旦起多項新制上路

2021即將到來，新竹縣政府表示，明年元旦起竹縣有多項新制上路，包括全額補助農民參加農民職業災害保險的自付保費、接用新竹...

中市府新購6000劑賽諾飛流感疫苗 市民均可衛生所打

台中市政府衛生局在市面上搶購到6000支疫苗，即日起開放所有市民、外地在台中就學的學生，可以到各衛生所注射疫苗。

26日來泰安健走享美食 抽iPhone12

苗栗縣泰安2020客家美食文化系列活動結合美食、健走、童玩主題，12月26日在警光山莊、清安豆腐街、泰安溫泉風景特定區停...

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

苗栗縣今年1到9月破袋稽查垃圾分類，合格率不到9成，1到11月垃圾焚化廠部分退運109車次，全部退運64車次，環保局除加...

桃國小蓋幼兒園 送養校犬惹議

桃園市平鎮區新榮國小要將3隻校犬送養，引起爭議及動保人士關注，認為凸顯許多校園處理校犬的盲點，校方解釋，因明年將建幼兒園...

桃市「寵物讓渡」乏問津 收容得等半年

不擬續養毛小孩理由五花八門，桃園市動物保護處每年約受理3、40件，有飼主以搬家、家有新生兒或飼主年老、過世或叫太大聲影響...

竹市馬偕旁停車場 2022年完工

新竹市政府獲前瞻補助2.87億元，將在馬偕醫院旁建置地下2層、246個汽車位的地下停車場，引入智慧化停車系統，將拆除原有...

竹縣啟用滑輪溜冰場

新竹縣第一座200公尺的標準滑輪溜冰場昨天啟用，設計上融合了「競速、風、山水地貌」等地方特色概念，並規畫夜間照明，使用超...

聯合盃作文賽桃園區210人得獎 鄭文燦：閱讀寫作勿放棄

聯合報聯合盃全國作文大賽邁入第14年，今年桃園區國小、國中及高中職6組學生2886人報名參賽，總共210人獲獎，今天由市...

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇團體今天舉辦，投票前首次宣傳活動「罷王貪食蛇」機車遊行，下午...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

超血汗！加利口罩員工連續上班近百天 單月加班130小時

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。