東門城耶誕音樂會 護城河看浪漫螢火蟲燈、煙花樹

歲末年終、耶誕節前夕，新竹市政府邀藝術家「點亮」護城河周邊，將有「螢火蟲燈飾」現身，以暖色系燈光增添佳節氣氛，護城河面上還有盛開的煙花樹，螢光色的幾何花朵搭配河面倒影，呈現出煙火綻放的瞬間；另外，因應東門城迎曦門正式啟用，25日耶誕節當日將邀校園國樂與管弦樂隊舉行「聖誕音樂會」，邀請民眾一起來同歡。

市府指出，本次護城河有4件藝術作品，以「萬物逐光」為主題傳達自然共生理念，將於每天下午5點至晚間10點展出，而入選阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」陳冠宏、陳映竹、台日藝術家團隊蔡筱淇、吉川公野、聲光藝術家姚仲涵、地景藝術家游文富，將透過仿生造型展品讓燈景自然融入護城河。

城銷處表示，護城河橋面上藝術家游文富將展出「白晝之葉」，以一整片垂掛式的白色樹葉林，盼營造出徐志摩再見康橋的詩境，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍；台日藝術團隊則在護城河面上展示煙火花，以綻放的螢光花朵，傳達生生不息；公園內則有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內將展示南寮漁港的海水聲、高鐵行駛聲、台鐵廣播聲等。