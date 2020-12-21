2021年即將到來 竹縣元旦起多項新制上路

2021即將到來，新竹縣政府表示，明年元旦起竹縣有多項新制上路，包括全額補助農民參加農民職業災害保險的自付保費、接用新竹縣污水下水道系統的事業用戶須繳納使用費等；縣長楊文科也提醒，縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉等產品，元旦起也應設置專區販售並以中文標示原產地，違者將處6至12萬元罰鍰。

農業處表示，目前縣內符合投保農民職業災害保險的農民約2萬多名，但投保率僅11%，為鼓勵實際從事農業工作農民投保，提高農民從農的職業保障，縣府從1月1日起，全額補助縣內農民投保的自付保費，每月補助15元，預計有2771名加保農民可受惠。

工務處表示，接用新竹縣污水下水道系統的事業用戶，如生醫園區廠商、大型飯店、大型醫院等，目前並未繳納使用費，縣府調查全台縣市相關繳納費用標準作為參考，自明年元旦起，第一階段事業用戶依「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」規定繳納使用費，每立方公尺10元，未來待接管率提高，將評估一般用戶是否繳納。

因應萊豬開放進口，新竹縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉及其相關產製品，從元旦起應設置專區販售並以中文標示原產地，衛生局表示，違規者將依「新竹縣食品安全管理自治條例」，處6至12萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外，縣府也訂定「新竹縣參加全民運動會選拔規範」，公平公正選訓兩年一次的「新竹縣全民運動會代表隊」隊員；參加全國綜合性賽會代表隊選手及教練，保險從前兩周集訓期間開始辦理。