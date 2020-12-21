快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021年即將到來 竹縣元旦起多項新制上路

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科提醒，縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉等產品，元旦起應設置專區販售並以中文標示原產地，違者將處6至12萬元罰鍰。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科提醒，縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉等產品，元旦起應設置專區販售並以中文標示原產地，違者將處6至12萬元罰鍰。記者陳斯穎／攝影

2021即將到來，新竹縣政府表示，明年元旦起竹縣有多項新制上路，包括全額補助農民參加農民職業災害保險的自付保費、接用新竹縣污水下水道系統的事業用戶須繳納使用費等；縣長楊文科也提醒，縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉等產品，元旦起也應設置專區販售並以中文標示原產地，違者將處6至12萬元罰鍰。

農業處表示，目前縣內符合投保農民職業災害保險的農民約2萬多名，但投保率僅11%，為鼓勵實際從事農業工作農民投保，提高農民從農的職業保障，縣府從1月1日起，全額補助縣內農民投保的自付保費，每月補助15元，預計有2771名加保農民可受惠。

工務處表示，接用新竹縣污水下水道系統的事業用戶，如生醫園區廠商、大型飯店、大型醫院等，目前並未繳納使用費，縣府調查全台縣市相關繳納費用標準作為參考，自明年元旦起，第一階段事業用戶依「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」規定繳納使用費，每立方公尺10元，未來待接管率提高，將評估一般用戶是否繳納。

因應萊豬開放進口，新竹縣內食品業者販售進口美國豬肉、牛肉及其相關產製品，從元旦起應設置專區販售並以中文標示原產地，衛生局表示，違規者將依「新竹縣食品安全管理自治條例」，處6至12萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外，縣府也訂定「新竹縣參加全民運動會選拔規範」，公平公正選訓兩年一次的「新竹縣全民運動會代表隊」隊員；參加全國綜合性賽會代表隊選手及教練，保險從前兩周集訓期間開始辦理。

新竹 農民 污水

延伸閱讀

新竹縣首座200公尺滑輪溜冰場啟用 選手體驗嶄新跑道

竹縣桶柑、帝王柑旱災農損 獲農委會核定現金救助

竹縣明年有線電視費率 維持每月570元並新增200元方案

新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

相關新聞

2021年即將到來 竹縣元旦起多項新制上路

2021即將到來，新竹縣政府表示，明年元旦起竹縣有多項新制上路，包括全額補助農民參加農民職業災害保險的自付保費、接用新竹...

中市府新購6000劑賽諾飛流感疫苗 市民均可衛生所打

台中市政府衛生局在市面上搶購到6000支疫苗，即日起開放所有市民、外地在台中就學的學生，可以到各衛生所注射疫苗。

26日來泰安健走享美食 抽iPhone12

苗栗縣泰安2020客家美食文化系列活動結合美食、健走、童玩主題，12月26日在警光山莊、清安豆腐街、泰安溫泉風景特定區停...

垃圾混回收物 苗栗被退運173車次

苗栗縣今年1到9月破袋稽查垃圾分類，合格率不到9成，1到11月垃圾焚化廠部分退運109車次，全部退運64車次，環保局除加...

桃國小蓋幼兒園 送養校犬惹議

桃園市平鎮區新榮國小要將3隻校犬送養，引起爭議及動保人士關注，認為凸顯許多校園處理校犬的盲點，校方解釋，因明年將建幼兒園...

桃市「寵物讓渡」乏問津 收容得等半年

不擬續養毛小孩理由五花八門，桃園市動物保護處每年約受理3、40件，有飼主以搬家、家有新生兒或飼主年老、過世或叫太大聲影響...

竹市馬偕旁停車場 2022年完工

新竹市政府獲前瞻補助2.87億元，將在馬偕醫院旁建置地下2層、246個汽車位的地下停車場，引入智慧化停車系統，將拆除原有...

竹縣啟用滑輪溜冰場

新竹縣第一座200公尺的標準滑輪溜冰場昨天啟用，設計上融合了「競速、風、山水地貌」等地方特色概念，並規畫夜間照明，使用超...

聯合盃作文賽桃園區210人得獎 鄭文燦：閱讀寫作勿放棄

聯合報聯合盃全國作文大賽邁入第14年，今年桃園區國小、國中及高中職6組學生2886人報名參賽，總共210人獲獎，今天由市...

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇團體今天舉辦，投票前首次宣傳活動「罷王貪食蛇」機車遊行，下午...

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

苗栗縣今年1到9月破袋稽查垃圾分類，合格率不到9成，民眾做不好，1到11月連累垃圾車因此遭苗栗縣BOT垃圾焚化廠，部分退...

影／無聲勝有聲 苗栗舉辦第一屆縣長盃手語大賽

「你的世界是聲音律動，我的世界是靜音無限」，手語演講人吳愷婷用手勢比出這番話。苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽選手今天站上舞台...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

副駕開窗丟垃圾 賓士哥秒撿扔回！如何罰環保局說分明

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。