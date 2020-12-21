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中市府新購6000劑賽諾飛流感疫苗 市民均可衛生所打

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展表示，新購6000劑流感疫苗開放市民注射。記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展表示，新購6000劑流感疫苗開放市民注射。記者陳秋雲/攝影

台中市政府衛生局在市面上搶購到6000支疫苗，即日起開放所有市民、外地在台中就學的學生，可以到各衛生所注射疫苗。

衛生局長曾梓展指出，全市已有26%的市民完成注射流感疫苗，注射率頗高。年中衛福部分配給台中市74萬多劑流感疫苗，還剩下1萬3274劑，服務對象包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中(職)學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。

市府另在各地市面蒐尋，買回6000劑賽諾飛疫苗， 開放所有市民、在台中就讀的外地學生。只要持身分證明及健保卡，都可在各地衛生所注射。注射疫苗者應攜帶健保卡及相關證明文件。

流感疫苗 衛生所 健保卡

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