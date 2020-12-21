送燒垃圾像燒錢 苗栗市辦清潔競賽1個月少支出17萬元

苗栗市公所1個月送燒垃圾約148萬元，今年7月首辦環境清潔競賽，里長帶頭做，發揮預期效果，送燒費用降低到1個月131萬元左右，市長邱鎮軍也分享，過去清運都是垃圾車先滿，現在是資源回收車先滿，民眾逐步落實垃圾分類。

苗栗市環境清潔競賽，28里分成北區、南區2組，評比垃圾分類、回收及減量，街頭清潔及髒亂點等項目，每組前3名獎勵金依序3萬元、2萬元、1萬元，里長及里幹事還可記功、嘉獎，評比成績出爐，前三名依序是北區福麗、文聖、新川里；南區維新、大同、中苗里。

邱鎮軍今天到各里頒發獎狀、獎勵金，他說，清潔競賽效果顯現，他觀察到過去同路線垃圾車、資源回收車，都是垃圾車垃圾先滿，現在狀況剛好相反，資收物先滿，民眾逐漸建立垃圾分類、廚餘回收觀念，垃圾減量減少送到苗栗縣BOT垃圾焚化廠的費用。

清潔隊統計清潔競賽前，1個月送燒垃圾費用148萬元，現在降低到131萬元，隊長孫春明說，清潔競賽里長帶頭做，例如福麗里長黎星琳甚至會到家戶檢查垃圾分類，福麗里街頭垃圾包幾乎絕跡，打造優質環境，許多里民都有感。

清潔隊指出，清潔競賽希望養成市民把垃圾減量當成生活習慣，不僅為環保盡心力，還可以減少送燒垃圾費用，其中正確廚餘回收觀念最需要加強，蘋果、芒果、香蕉、西瓜等水果皮，及茶葉渣、咖啡渣等，不要混入一般垃圾增加重量。