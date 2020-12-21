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26日來泰安健走享美食 抽iPhone12
苗栗縣泰安2020客家美食文化系列活動結合美食、健走、童玩主題，12月26日在警光山莊、清安豆腐街、泰安溫泉風景特定區停車場登場，參加健走還有機會摸彩抽中iPhone 12、Coleman露營帳、Philips奈米級空氣清淨機等獎品，泰安鄉鄉長劉美蘭歡迎民眾參加。
活動規畫水雲步道及鳥嘴山步道兩條健走路線，26日上午8點在警光山莊停車場集合，剩50個名額供現場報名，另26日上午8點到下午3點40分在清安豆腐街、泰安溫泉風景特定區停車場，規畫有免費烤乳豬、豆腐街美食、客家油紙傘DIY，及童玩闖關等活動。
泰安鄉公所指出，清安豆腐街在洗水溪、汶水溪匯流處，水質純淨甘甜，做出的豆腐料理細緻滑嫩，故享有豆腐街的美名，泰安鄉除了原鄉風情外，還帶有客家文化色彩，族群融合造就了豐富、多元且具文化內涵的美食料理，泰安2020客家美食文化系列活動結合美食、健走、童玩主題，形塑清安豆腐街新意象。
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