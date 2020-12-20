聯合盃作文賽桃園區210人得獎 鄭文燦：閱讀寫作勿放棄

聯合報聯合盃全國作文大賽邁入第14年，今年桃園區國小、國中及高中職6組學生2886人報名參賽，總共210人獲獎，今天由市長鄭文燦、議長邱奕勝頒發獎狀表揚，鄭文燦說，閱讀寫作和口語表達是傳統人文教

育基礎，閱讀寫作更是一個人的文化底蘊，作文不是八股文，學習過程不要放棄，聯合盃作文大賽已辦14屆，創造國教階段讓學生學習如何表達文字、掌握自己思想，每篇文章都是學習階段成果。

桃園區聯合盃作文大賽，歷年由桃園市府教育局、政風處、警察局、地稅局共同主辦，今年桃園市議會加入主辦，作文大賽分國小中組、國小高組、國中7、8、9年級與高中職組共6組共逾3,000人參賽，每組選出1到5名與佳作30人，總共210人獲獎，由鄭文燦、邱奕勝分別頒獎各組第1、2名學生表揚，其他各組得獎學生由各局長、市議員及聯合報發展部總經理方桃忠多人頒獎鼓勵。

鄭文燦表示，網路時代強調即時互動，閱讀思考、寫作口語表達變得不重要，閱讀是一個人的文化底蘊，在現在學習過程不能放棄，透過閱讀產生思考，藉由文字表達思想，讓溝通、表意、論述更加清楚，不會因網路失去重要性，聯合盃大賽每年桃園區很多學生參加，對同學有很大鼓舞，希望大家把閱讀、寫作當作人生的一部分，讓生命價值更豐富、與人互動更多元、更有內涵。