連結民間專業資源 苗栗身障中心體適能教室量身打造

苗栗縣身心障礙發展中心5樓體適能教室，設有10餘種專業且符合身心障礙者使用的運動器材，中心並結合民間專業資源，安排健身教練公益指導，體適能教室平時免費開放，縣府歡迎多多利用，地址在苗栗市經國路4段851號，服務專線037-269031。

身障中心體適能教室設置上肢開合與上肢肌力訓練機、踢腿機，主動式及被動式訓練機等10多種專業且符合身障者使用的運動器材，中心並連結四度空間健身俱樂部資源，安排健身教練公益指導器材使用方式及訓練部位，以達到安全及事半功倍的效果。

此外，中心規畫且寬敞的更衣間，及方便身障者使用的推拉門，量身打造優質環境、設施，希望身障朋友多多利用，鍛鍊體能並達到社會參與的目的，有益身心健康。