勞工朋友來品茶 苗栗縣府辦茶席幫紓壓
苗栗縣政府今天在苗栗市玉清里活動中心辦理「百香茶席-品茶趣」活動，250多名勞工及眷屬參加，他們
在古典悠揚的音樂聲中，細細品嘗東方美人茶、貓貍紅茶風味，達到身心靈紓壓效果。
今天這場「百香茶席-品茶 趣」活動，苗栗縣職業總工會承辦，縣府爭取台灣電力公司經費辦理，立委徐志榮、副縣長鄧桂菊、縣議員余文忠、楊明燁、徐筱菁，及苗栗市長邱鎮軍等人到場致意，勞工及眷屬250多人參加，鄧桂菊表示，希望透過今天的食茶活動，讓勞工朋友健康慢活去感受茶藝之美，進而認識茶文化與茶道精神。
主辦單位安排頭屋鄉永香茶行陳美玉講解茶席，並示範奉茶，並準備東方美人茶、貓貍紅茶供體驗，分享東方美人茶獨特的熟果香與蜂蜜香氣，而貓貍紅茶兼具紅茶與烏龍茶的香氣，有橙湯奶香的特色，會場音樂悠揚， 紓解平日的壓力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言