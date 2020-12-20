勞工朋友來品茶 苗栗縣府辦茶席幫紓壓

苗栗縣政府今天在苗栗市玉清里活動中心辦理「百香茶席-品茶趣」活動，250多名勞工及眷屬參加，他們

在古典悠揚的音樂聲中，細細品嘗東方美人茶、貓貍紅茶風味，達到身心靈紓壓效果。

今天這場「百香茶席-品茶 趣」活動，苗栗縣職業總工會承辦，縣府爭取台灣電力公司經費辦理，立委徐志榮、副縣長鄧桂菊、縣議員余文忠、楊明燁、徐筱菁，及苗栗市長邱鎮軍等人到場致意，勞工及眷屬250多人參加，鄧桂菊表示，希望透過今天的食茶活動，讓勞工朋友健康慢活去感受茶藝之美，進而認識茶文化與茶道精神。