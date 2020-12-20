快訊

旭富製藥全廠付之一炬 延燒4工廠恐明天才滅得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
今天下午2點罷王總部前集結近百台汽機車，誓師齊喊「1月16日倒宇天光、光榮中壢」，隨後出發繞行中壢市區。記者高宇震／攝影
今天下午2點罷王總部前集結近百台汽機車，誓師齊喊「1月16日倒宇天光、光榮中壢」，隨後出發繞行中壢市區。記者高宇震／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇團體今天舉辦，投票前首次宣傳活動「罷王貪食蛇」機車遊行，下午2點在總部前集結近百台汽機車，誓師齊喊「1月16日倒宇天光、光榮中壢」，隨後出發繞行中壢市區主要幹道，向民眾展現罷免決心。對此，王浩宇僅表示「尊重」。

罷王行動發起人唐平榮表示，今天天公作美，沒有「宇」的天氣特別溫暖，好的天氣就是好的開始。今天的活動估計有80台機車，及從新竹、台中來的4台汽車參與，盼能喚醒中壢市民，在明年1月16日出門投罷免票。

罷王總部發言人邱仁德說，今天在第三階段投票前，集結民眾，舉辦首次宣傳活動。接下來還有10到20場的說明會，正緊鑼密鼓籌備中，預計在接近投票日、明年1月9日，舉辦大型造勢活動，場地還不確定，希望集結不管是中壢市民，或全台灣所有認同罷免王浩宇，堅持對的價值，去除錯誤價值、造謠抹黑行為的朋友，站出來為中壢做對的事。

罷免王浩宇團體今天號召近百台汽機車，舉行「罷王貪食蛇」機車遊行活動。記者高宇震／攝影
罷免王浩宇團體今天號召近百台汽機車，舉行「罷王貪食蛇」機車遊行活動。記者高宇震／攝影

罷免 王浩宇 投票

延伸閱讀

罷免王浩宇投票倒數計時 地方藍綠都有動作

相關新聞

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇團體今天舉辦，投票前首次宣傳活動「罷王貪食蛇」機車遊行，下午...

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

苗栗縣今年1到9月破袋稽查垃圾分類，合格率不到9成，民眾做不好，1到11月連累垃圾車因此遭苗栗縣BOT垃圾焚化廠，部分退...

影／無聲勝有聲 苗栗舉辦第一屆縣長盃手語大賽

「你的世界是聲音律動，我的世界是靜音無限」，手語演講人吳愷婷用手勢比出這番話。苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽選手今天站上舞台...

新竹縣首座200公尺滑輪溜冰場啟用 選手體驗嶄新跑道

新竹縣第一座200公尺的標準滑輪溜冰場，歷經一年多施工期，今天正式啟用，並同時舉行竹北市長盃溜冰錦標賽，讓選手們體驗嶄新...

竹縣桶柑、帝王柑旱災農損 獲農委會核定現金救助

新竹縣的柑桔栽種面積高達2400公頃，其中桶柑及帝王柑受9、10月乾旱影響大減產，縣府農業處及農委會近日勘災，峨眉、北埔...

高齡失智者掌廚做菜 桃園9個認知休憩站就像咖啡店

高齡失智並非負擔，一樣可以投入服務業等工作，桃園市內有9個認知休憩站，從外觀看起來像是簡餐店、咖啡店，顛覆民眾對失智症據...

竹縣明年有線電視費率 維持每月570元並新增200元方案

新竹縣政府有線廣播電視系統費率審查會近日召開，審議結果出爐，110年度除原方案維持每月收視費570元，並新增200元方案...

新竹高鐵站查獲白牌車 重罰10萬元吊扣駕照牌照

新竹監理站接獲民眾電話檢舉新竹高鐵站有白牌車出沒，新竹區監理所與新竹縣竹北警分局高鐵派出所近日擴大聯合稽查，在新竹高鐵站...

北桃水肥大戰明天王見王 鄭文燦：合作不變

北北桃園掀起水肥大戰之後，台北市柯文哲、桃園市長鄭文燦明天見面談水肥，鄭文燦今天上午表示，水肥及其他廢棄物問題不需打口水...

獲前瞻2.87億 馬偕醫院旁新建園道五地下停車場

為紓解停車需求，新竹市府持續爭取停車場經費，獲前瞻基礎建設核定2.87億元，將於馬偕醫院旁建置地下2層、246席汽車位「...

免費景點夯 三灣落羽松紅了有療癒

苗栗縣頭份市「品園」、三灣鄉落羽松秘境、新竹縣峨眉湖72公尺高青銅彌勒大佛，免費景點相鄰，串連成了部分都會地區旅行社首選...

宗教巡禮／蘆竹誠聖宮 傳承忠義精神

桃園市蘆竹區誠聖宮主祀關聖帝君，為大坑口地區居民信仰中心，市府推動桃園航空城計畫因地方宿老請命，成為蘆竹唯一保留宗教園區...

熱門新聞

foodpanda外送員這個背章是榮譽象徵 他一連拿8個

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

空拍驚艷！嘉義市國際管樂節舞台空拍像CD還是黑膠唱片

南投縣長選戰綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

台積電新建廠房以射霧抑制揚塵效果佳 環保局辦觀摩會

影／嘉義市國際管樂節歡樂踩街 防疫戴口罩欣賞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。