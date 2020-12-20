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罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重
桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇團體今天舉辦，投票前首次宣傳活動「罷王貪食蛇」機車遊行，下午2點在總部前集結近百台汽機車，誓師齊喊「1月16日倒宇天光、光榮中壢」，隨後出發繞行中壢市區主要幹道，向民眾展現罷免決心。對此，王浩宇僅表示「尊重」。
罷王行動發起人唐平榮表示，今天天公作美，沒有「宇」的天氣特別溫暖，好的天氣就是好的開始。今天的活動估計有80台機車，及從新竹、台中來的4台汽車參與，盼能喚醒中壢市民，在明年1月16日出門投罷免票。
罷王總部發言人邱仁德說，今天在第三階段投票前，集結民眾，舉辦首次宣傳活動。接下來還有10到20場的說明會，正緊鑼密鼓籌備中，預計在接近投票日、明年1月9日，舉辦大型造勢活動，場地還不確定，希望集結不管是中壢市民，或全台灣所有認同罷免王浩宇，堅持對的價值，去除錯誤價值、造謠抹黑行為的朋友，站出來為中壢做對的事。
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