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民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次
苗栗縣今年1到9月破袋稽查垃圾分類，合格率不到9成，民眾做不好，1到11月連累垃圾車因此遭苗栗縣BOT垃圾焚化廠，部分退運109車次，全部退運64車次，縣府環保局加強巡查，並要求鄉鎮市公所提高稽查度強度，減少資源回收物及廚餘進廠焚化，朝「零廢棄、全回收」目標邁進。
苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒費用，因成本考量，環保局原擬明年調漲2到3成，但地方反彈聲音大因此凍漲，環保局因應加強巡查社區、學校、機關、團體、事業單位等垃圾，分一般垃圾、資源回收、廚餘3大類，並要求鄉鎮市稽查民眾垃圾分類，如違反規定可處1200元到6000元罰鍰。
環保局統計，18鄉鎮市公所清潔隊，今年1月到9月垃圾破袋稽查今3萬3639件，不合格勸導3549件，告發143件，通常是一般垃圾混入信件、包裝紙、收據，及寶特瓶、飲料罐、塑膠容器類等資收物居多，還有茶葉渣等廚餘分類不確實或分類錯誤。
今年1到11月因垃圾車夾雜過多資收物、廚餘，鄉鎮市公所垃圾車遭到焚化廠退運共239車次，其中，部分退運109車次，前3名依序竹南14、後龍13、銅鑼11車次；全車退運64車次，前3名依序竹南19、後龍9、三義6車次，分類最好的獅潭、南庄都僅部分退運1車次。
另外，苗栗市公所為加強推動垃圾分類及資源回收工作宣導，12月26日上午8點起在清潔隊廣場辦理資源回收物兌換有機肥活動，紙類5公斤、寶特瓶30個、鐵鋁罐3公斤、電池20個、玻璃5公斤，或塑膠類、3C產品、安全帽等10項，可換有機肥一大包，清潔隊強調數量沒有限制，若有超過將發給兌換券。
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