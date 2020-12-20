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影／無聲勝有聲 苗栗舉辦第一屆縣長盃手語大賽

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽24組40人參賽，競爭相當激烈。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽24組40人參賽，競爭相當激烈。記者范榮達／攝影

「你的世界是聲音律動，我的世界是靜音無限」，手語演講人吳愷婷用手勢比出這番話。苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽選手今天站上舞台展現自信，其中不乏聽人參賽，落實友善平權，縣長徐耀昌也允諾持續每年辦理，讓各種障別身心障礙者都能享受公平參與、機會平等的權益。

縣長盃手語大賽今年首次在後龍鎮客家圓樓辦理，分歌曲表演、說故事及笑話、演講3種項目比賽，共有24組40人參賽，縣府社會處指出，全縣聽障及聲語障礙有5000多人，社會處鼓勵他們社會參與，及推廣手語，量身打造辦手語大賽，也吸引聽人共襄盛舉。

手語大賽由苗栗縣聲暉協進會承辦，安排聾劇團、苗栗縣特殊教育關懷協會等表演揭開序幕，徐耀昌、縣議會副議長李文斌、縣議員林寶珠、余文忠，及中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟等人都到場為選手加油打氣，比賽全程同步聽打服務、手語同步翻譯。

比賽競爭激烈，評審依表情及手語清晰、整體表演、舞台效果、服裝及時間掌握等項目評分，各組前三名依序是說故事、說笑話組劉育伶、鍾泠、吳愷婷；手語演講組陳緯凱、陳榆婕、王玉芬；手語歌組林宜玲等3人、趙惟妗、林琳婷。

值得一提是苗北慈暉關懷協會5名老人年紀合計近400歲，他們組團參加手語歌曲比賽，表現不遑多讓，社會處認為值得評估在社區關懷據點，推廣手語藝術課程，藉由學習延緩老人失智。

徐耀昌表示，「手語」已經是一個重要的語言，像中央流行疫情指揮中心發布即時重要訊息，都會有手語同步翻譯，縣府希望透過活動，並持續辦理手語大賽，鼓勵聽語障朋友參與社會活動，讓更多人認識手語，同時關心身障權益。

苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽今天登場，縣長徐耀昌等人到場加油打氣，允諾持績辦理。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽今天登場，縣長徐耀昌等人到場加油打氣，允諾持績辦理。記者范榮達／攝影
聾劇團、苗栗縣特殊教育關懷協會等精彩表演，為苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽揭開序幕。記者范榮達／攝影
聾劇團、苗栗縣特殊教育關懷協會等精彩表演，為苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽揭開序幕。記者范榮達／攝影
聾劇團、苗栗縣特殊教育關懷協會等精彩表演，為苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽揭開序幕。記者范榮達／攝影
聾劇團、苗栗縣特殊教育關懷協會等精彩表演，為苗栗縣第一屆縣長盃手語大賽揭開序幕。記者范榮達／攝影

手語 徐耀昌 苗栗縣

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